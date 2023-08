Kim Kardashian e Kanye West, il divorzio diventa una docuserie/ Il racconto della rottura

Kim Kardashian e Kanye West, un’altra coppia di Hollywood “racconta” il divorzio

Dal fronte di Hollywood le controversie sentimentali assumono sempre più spesso le fattezze di un’opera cinematografica. Sembra quasi che alcuni volti noti non vedano l’ora di giungere al capolinea matrimoniale per raccontarlo tramite docuserie e simili. Dopo quanto visto per Johnny Depp e Amber Heard – pronta a sbarcare su Netflix la serie dedicata al maxi-processo – si uniscono alla tendenza anche Kim Kardashian e Kanye West. La coppia è stata spesso considerata tra le più “potenti” di Hollywood, soprattutto in virtù di un presunto potere decisionale ed economico.

A quanto pare però, il regno di Kim Kardashian e Kanye West sembra essere giunto ad un punto di non ritorno dal punto di vista sentimentale: il divorzio. In linea con quanto anticipato, le dinamiche della loro separazione – al netto di scontri, scaramucce e retroscena – diventerà presto una docuserie che entra nel dettaglio dei dissidi coniugali e che sarà prodotta, come riporta Vanity Fair, dal canale Discovery+.

Kim Kardashian e Kanye West, il divorzio diviso in due punti di vista

La docuserie sul divorzio tra Kim Kardashian e Kanya West sarà scandita da diverse puntate che metteranno in risalto i diversi piani di riflessione, i contrapposti punti di vista e la diversa percezione che i due hanno avuto delle dinamiche vissute. Come racconta Vanity Fair, la prima puntata sarà incentrata sul rapper; immagini, interviste e ricostruzioni volte a mettere in evidenza il suo personale malessere rispetto alla separazione da Kim Kardashian.

Tra i temi più caldi della docuserie dedicata alla separazione tra Kim Kardashian e Kanya West ci sarà il disturbo bipolare di quest’ultimo; spesso causa di atteggiamenti contraddittori e non condivisi dalla consorte. Stando alle indiscrezioni sui contenuti del progetto, sarà proprio il rapper ad offrire buona parte dei contenuti “parlati”. Diverso il caso di Kim Kardashian che darà maggiore spazio alle immagini preferendo quasi un totale silenzio. La donna sembrerà quasi non risentire dei dissidi, verrà mostrata continuare il suo lavoro come se nulla fosse; fino ad arrivare un pesante momento di stress al netto di attacchi di panico in pubblico.

