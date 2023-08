Soleil Sorge: esplode il “triangolo” con Valeria Marini e Alberto De Pisis/ La vacanza che scatena il web

GF vip 6, Soleil Sorge insieme a Valeria Marini e Alberto De Pisis: che succede?

Soleil Sorge torna al centro del gossip, sulla scia del successo al debutto in Rai dopo il trascorso TV in Mediaset, in un nuovo “triangolo” che forma con Alberto De Pisis e Valeria Marini. Nelle ore che seguono il debutto televisivo nel ruolo di conduttrice al timone di Felicità 2023, format in onda in chiaro TV su Raidue e in streaming sul sito web Raiplay, Soleil Sorge sorprende il web.

Accade con le inaspettate Instagram stories che l’ex GFVIP 6 condivide con il popolo della rete, che immortalano Soleil mentre si trova in compagnia con altri due ex GFVIP. Le storie virali del momento ritraggono l’ex amante di Alex Belli nel triangolo formato con la promessa sposa dell’attore Delia Duran, mentre si lascia andare a quello che si direbbe un momento di relax condiviso con la storica nemica amatissima al GFVIP 6, Valeria Marini, e il concorrente uscente del GFVIP 7, Alberto De Pisis. Tra un impegno e l’altro di lavoro, Soleil é riuscita a ritagliarsi un piccolo break in un party tenuto nell’isola della Sardegna con gli stellari ex GFVIP, Alberto e Valeria. E il tutto dà ora vita al fenomeno online di un nuovo popolare “triangolo”.

Pace fatta tra Valeria Marini e Soleil Sorge, dopo il trascorso burrascoso

Lontani sembrano essere, quindi, i giorni in cui Soleil battibeccava con Valeria, tacciando l’ex primadonna del Bagaglio di voler soffiare il tempo e lo spazio di un confessionale all’amica coinquilina al GF VIP 6, Katia Ricciarelli. E le esclusive immagini del nuovo triangolo vipposo post-Grande fratello vip – che fa da paciere tra le ex GFVIP 6- intanto, intrattengono il popolo del web, in un tripudio di interazioni social dettate perlopiù da reazioni di ilarità, stupore e consensi della rete. Non a caso, il blog Angolo delle news via Instagram ricondivide il video del festino sardo pubblicato da Soleil Sorge sul re dei social.

