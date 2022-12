Kimberlin Brown/ Trent’anni di Sheila in Beautiful: “Quel provino andato male…”

Kimberlin Brown festeggia i trent’anni di Sheila Carter in Beautiful

Kimberlin Brown, o meglio, Sheila Carter, compie trent’anni: era il 1992 quando il suo personaggio faceva il suo debutto in Beautiful. Inizialmente l’attrice era stata scritturata per una parte ridotta, ma il successo ha fatto sì che tornasse anche negli anni successivi. Ed oggi è la grande cattiva della soap. Intervistata da DiPiù Tv, Kimberlin Brown racconta come ha avuto la parte di Sheila Carter in Beautiful, un ruolo “che mi ha fato soddisfazioni”, rivela, “e regalato l’affetto di moltissimi fan“. In questi trent’anni in una delle soap più famose e trasmesse al mondo, la diabolica donna ha fatto di tutto: dal riuscire a portare all’altare Eric Forrester, assumendo per un periodo quel cognome che tanto brama, a rapire bambini, minacciare altri membri della celebre casa di moda di Los Angeles, e ferito nemici e rivali con svariate armi.

Nonostante abbia commesso numerosi crimini, Sheila Carter ha fatto centro nel cuore degli spettatori: quando c’è lei in Beautiful, gli ascolti vanno alle stelle. La stessa attrice non riesce a capire il motivo di tale successo e prova a giustificare dicendo: “Il pubblico si identifica con lei, non con la sua crudeltà, ma con il suo disperato bisogno d’amore.” Nelle puntate italiane stiamo vedendo come Sheila stia facendo di tutto per farsi accettare e amare dal figlio Finn, il medico marito di Steffy, ma puntualmente viene allontanata da quest’ultima. “Arriva sempre qualcuno che glielo impedisce e fa esplodere la sua rabbia”, spiega la Brown.

Kimberlin Brown, il provino per Febbre d’amore e l’arrivo in Beautiful

Se oggi Kimberlin Brown ricopre il ruolo di Sheila in Beautiful, il merito è solo di Febbre d’amore. Infatti, al settimanale, l’attrice racconta come trent’anni fa sostenne un provino per l’altra soap, ma venne scartata: “Feci un provino, ma non andò bene.” Delusa, la Brown pensò di non avere altre speranze. Invece arrivò quella chiamata che cambiò la sua vita per sempre: “C’è un nuovo ruolo, ma è un personaggio che resterà solo per tre mesi, mi dissero.” Quel ruolo era di Sheila Carter. L’attrice ricorda che accettò la proposta di lavoro, senza sapere minimamente a cosa andare incontro. E oggi, il suo personaggio è tra i più famosi di Beautiful. Tutto grazie a Bill Bell, autore e produttore sia di Beautiful che di Febbre d’amore.

In queste ultime settimane, il pubblico di Canale 5 sta assistendo ai tentativi di Sheila di farsi strada nella vita di suo figlio, arrivando perfino ad allearsi con Deacon. “Sheila non si fermerà davanti a niente e nessuno pur di stare vicino a suo figlio Finn, fargli capire che lo ama”, anticipa. “Vuole le sia permesso di fare la madre”.











