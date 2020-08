Kingsley Coman, ex Juventus decide Champions/ Video, Capello punge: “Come Henry…”

Kingsley Coman decide la finale di Champions League Bayern Monaco Paris Saint German con un colpo di testa. Sembra un film già visto, un calciatore non di certo che spicca per altezza decide una finale di una competizione importante dopo una serie sterminata di infortuni. Il pensiero dunque vola subito a quel Mario Goetze che aveva giocato insieme proprio al francese nella stagione 2015/16, prima che il tedesco tornasse al Borussia Dortmund. E in quel gol non c’è solo questo, ma anche la rete di un ex visto che l’esterno d’attacco transalpino era cresciuto nel vivaio del Psg esordendo con quella maglia nei professionisti prima che la Juventus lo scippasse al club di Al Khelaifi. Sono storie di calcio che si rincorrono, frappongono e alternano, sembra però davvero tutto un eterno ritorno dell’uguale come già anticipato diversi decenni fa da Friederich Nietzsche.

KINGSLEY COMAN E LA FRECCIATINA DI CAPELLO ALLA JUVENTUS

Kingsley Coman si può considerare un rimpianto per la Juventus? Fino a stasera nessuno avrebbe risposto con un sì dopo cinque anni in cui il francese aveva collezionato più infortuni che gol. All’improvviso è cambiato tutto perché il classe 1996 ha segnato il gol decisivo in finale di Champions League, proprio quel trofeo che la Vecchia Signora insegue da 24 anni e che dall’ultima vittoria nel 1996 ha visto sfumare per ben cinque volte in finale. Certo un gol non cambia la storia, ma se arriva nel momento giusto rimescola tutte le carte in gioco ed è impensabile che nessuno da Torino non abbia per un attimo sognato di essere lì a vincere quella finale con un gol proprio di Coman. A proposito di ex Juventus, Fabio Capello a Sky lancia una frecciatina ai bianconeri su Coman: “È titolare nel Bayern Monaco in una finale di Champions League. La Juventus evidentemente è recidiva: Henry è arrivato giovane alla Juventus e poi è andato via. Stesso discorso per Coman. Quando vedi le qualità devi aspettare, non puoi chiedere ad un giovane di essere subito protagonista“.

