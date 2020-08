Finale Champions League 2020-21/ Dove si gioca? Il 29 maggio a Istanbul, Stadio Ataturk

La finale della Champions League 2020-21 si giocherà allo Stadio Olimpico Ataturk di Istanbul in Turchia il prossimo 29 maggio 2021 e già l’attesa per questo evento è grandissima, notando che già questa edizione della prima competizione UEFA per club, la sessantaseiesima, ha aperto ufficialmente i battenti (anche se la finale per il 2019-20 tra Psg e Bayern si giocherà solo stasera). Il caso è curioso certo ma non fa certo storcere il naso agli appassionati, che ben conoscono i problemi relativi al calendario che pure la UEFA ha dovuto affrontare in questi ultimi mesi per poter permettere la ripresa e la conclusione delle sue manifestazioni per il 2019-20, stoppate già negli ultimi giorni di febbraio per lo scoppio della pandemia da coronavirus. E sempre l’emergenza sanitaria rende fragile un po’ tutto l’impianto anche della stagione 2020-21 della Champions League, che però spera ancora di vivere la sua finale nello Stadio di Istambul, dove in origine doveva giocarsi proprio la partita di questa sera.

Il caso è ben noto: da tempo infatti la Turchia aveva strappato l’opportunità di ospitare la finale di Champions League di questa stagione, ma l’occorrere dell’emergenza sanitaria ha sconvolto i piani e costretto la città di Istanbul a fare un passo dietro, lasciando che sia Lisbona il luogo dove si è deciso di installare la bolla sanitaria, per la fase finale della competizione. Ma per lo Stadio Olimpico Ataturk è stato solo un rinvio di un anno, perchè sarà qui che occorrerà la finale della Champions League 2020-21 e, si spera, anche con la presenza di pubblico.

FINALE CHAMPIONS LEAGUE 2021 A ISTANBUL: L’IMPIANTO SPORTIVO

E dunque, ricordato che sarà Istanbul sede della finale della Champions League 2020-21 sarà il caso di vedere da vicino anche l’impianto che vedrà lo spettacolo della prima competizione per club della UEFA e dunque il 66^ vincitore della coppa dalle grandi orecchie. Sono dunque riflettori puntati sullo Stadio Olimpico Ataturk, costruito nel 1999 e inaugurato solo nel 2002, dalla capienza di 75145 posti a sedere, che lo rendono lo stadio turco più capiente. Impianto che ha ricevuto le famose 4 stelle da parte della Federazione europea per le sue moderne infrastrutture (oltre che certificato IAAF) già in passato ha fatto da sfondo a partite di grandissimo prestigio: dalle gare della nazionale turca, come di squadre interne del calibro di Galatasaray e Besiktas, fino alla finale della Champions League 2004-2005, che ha visto sfidarsi il Milan di Carlo Ancelotti contro il Liverpool di Rafa Benitez. Precedente che certo i fan rossoneri ricordano con un certo malumore, visto che furono i rigori a condannare il Diavolo (che si rifece due anni dopo, battendo sempre il club inglese) e a premiare i Reds del loro quinto titolo nella storia del club.

