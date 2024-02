Kiwi, quali qualità? “Bene anche per diabetici e a stomaco vuoto”/ L’esperta: “Più Vitamina C delle arance”

Si parla di kiwi stamane negli studi di Uno Mattina e in collegamento vi era la dottoressa Bracale che ha sfatato alcuni falsi miti: “I kiwi non sono dolci per i diabetici possono mangiarli anche loro magari accompagnati con cannella per abbassare l’indice glicemico, possono essere mangiati anche a stomaco vuoto visto che hanno fibre e vitamina C che a digiuno vengono assorbiti meglio, hanno più vitamina C dell’arancia, 80 milligrammi contro i 50 dell’arancia. Se soffriamo di diverticoli vanno però evitati perchè chi ce l’ha devono evitare frutta e verdura che contengono frutti e semi”.

In studio vi era invece Francesco Giardina della Coldiretti, che a proposito dei kiwi ha sottolineato: “Abbiamo una produzione importantissima (la prima in Europa ndr) e con una storia recente, partita nel 1973. E’ un frutto della Nuova Zelanda che arriva da noi negli anni ’70 e poi negli anni ’80 arriva sul mercato in maniera importante. Nel 2004 abbiamo ricevuto un riconoscimento europeo a Latina, il luogo per eccellenza dove si sono trovate le condizioni produttive migliori. E’ un prodotto molto legato al nostro territorio anche con caratteristiche qualitative diverse e particolari”.

KIWI, COLDIRETTI: “ABBIAMO QUESTO FRUTTO TUTTO L’ANNO”

E ancora: “Il nostro vantaggio è che il kiwi arriva in autunno, trovandolo da settembre fino ad inizio primavera. Noi abbiamo un kiwi nostrano per tutto l’autunno e poi arriva la produzione neozelandese. I kiwi gialli e rossi sono le novità del mercato”.

Purtroppo negli ultimi anni le coltivazioni di kiwi sono minacciate da una seria malattia: “Il problema più grosso è la moria dei kiwi, una malattia che sta colpendo moltissimo in tutta Italia soprattutto nel Lazio dove 6mila ettari su 9mila sono colpiti da questa malattia. Si stanno cercando varietà che siano resistenti ma il danno economico è importantissimo ed è necessario sostenere la produzione italiana, molte aziende produttrici di kiwi stanno chiudendo e il 15 per cento della produzione è andata persa”.

