Kiyine, incidente choc a Liegi/ Decolla con l’auto in rotatoria e sfonda una palestra

Sofian Kiyine, ex centrocampista di Chievo, Lazio, Salernitana e Venezia, è stato protagonista nella giornata di ieri di un incidente choc nei pressi di Liegi, in Belgio, dove attualmente vive essendo in forza allo OH Leuven. Il calciatore era a bordo della sua auto al rientro dal campo quando, dopo avere urtato il bordo di una rotatoria ad alta velocità, quest’ultima è decollata e, venendo sbalzata a cinque metri d’altezza, ha successivamente sfondato la vetrata di un palazzetto dello sport.

MASSIMO AMBROSINI E LA MOGLIE PAOLA/ "Nostro figlio ha diabete, non potrà guarire"

È stata una vera e propria tragedia sfiorata, dato che molto spesso proprio in quell’area si trovano dei bambini che praticano allenamento. In quel momento, per fortuna, non c’era più nessuno. Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a estrarre il calciatore dalla vettura e a consegnarlo alle cure dei medici del 118, che successivamente lo hanno trasportato in ospedale.

AMICI 2023, GIANMARCO PETRELLI E MEGAN RIA SI SONO LASCIATI?/ "Siamo innamorati"

Kiyine, incidente choc a Liegi: come sta il calciatore ex Lazio

Le condizioni di salute di Sofian Kiyine, nonostante il terribile incidente avvenuto nelle scorse ore a Liegi, non sono preoccupanti. L’ex centrocampista di Chievo, Lazio, Salernitana e Venezia ha riportato delle fratture multiple di entità lieve e non ha mai perso conoscenza. Il marocchino di conseguenza non è in pericolo di vita, ma presumibilmente dovrà restare lontano dal terreno di gioco per diverse settimane. A dare delle comunicazioni in merito è stato il club dove il calciatore milita attualmente.

“Sofian Kiyine è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale più vicino dove sono in corso ulteriori accertamenti: non è in pericolo di vita. Fortunatamente nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli o persone. Il club attende maggiore chiarezza sulle circostanze esatte di come è avvenuto l’incidente prima di rispondere ulteriormente. Auguriamo a Sofian una pronta guarigione”, questa la nota ufficiale diramata di recente dalla società belga.

Piccolo G: "Amici mi ha cambiato"/ "Federica? Spero di dire presto che è vero amore"

© RIPRODUZIONE RISERVATA