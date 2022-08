Kjaer: “Eriksen più forte di prima, non mi stupisce”/ “Quando l’ho soccorso…”

Tra le immagini più iconiche dell’Europeo e forse della storia del calcio non può che esserci quella di Simon Kjaer che salva la vita ad Eriksen. Il difensore del Milan e il centrocampista dell’Inter: rivali in Serie A, compagni in Nazionale, amici fuori dal campo. Una storia che sa di terrore e di rinascita, di paura e di sollievo, di calcio e di amicizia. In quella sfida, Danimarca-Finlandia, Eriksen ha rischiato la vita. Un arresto cardiaco in campo, i compagni arrivano immediatamente e lo circondano anche per proteggerlo dallo sguardo delle telecamere. Kjaer accorre e ha la prontezza di aprire la bocca di Eriksen e di tirargli fuori la lingua, in attesa che i soccorsi entrino sul rettangolo verde.

A Sportweek, il difensore del Milan ha ricordato quella giornata e il suo pronto soccorso: “In casi come quello non puoi mai pensare prima di agire. Sorpreso dal mio atteggiamento? Spero solo che avrei agito allo stesso modo se, invece che soccorrere un compagno in una partita dell’Europeo davanti a milioni di spettatori tra stadio e tv, mi fossi trovato per strada alle prese con uno sconosciuto”.

Eriksen, il ritorno in campo e il Manchester United