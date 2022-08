Kjaer: “I miei figli? Non giocavo a calcio con loro…”/ “Mia moglie odiava la barba”

La moglie, svedese, l’ha conosciuta “In vacanza a Barcellona”, racconta. “È venuta a stare con me quando ero alla Roma. Poi sono arrivati Milas e Viggo, che oggi hanno 9 e 6 anni e giocano a calcio. Il primo si sposta tra centrocampo e difesa, non gli interessa fare gol. Il secondo è ancora piccolo e non ha un ruolo preciso, corre per tutto il campo. Cominciano ad avere un bell’entusiasmo”.

Julio Velasco/ "Sport è scienza complessa, Italia di Mancini? Verità non è semplice"

I figli, il calcio e la barba

Nonostante la sua passione per il calcio, Simon Kjaer non ha mai forzato i propri figli a giocare, anzi, non ha neppure “dato l’esempio”. A Sportweek, infatti, il difensore ha raccontato di non aver mai giocato a calcio con loro quando erano più piccoli, perché voleva che nel caso in cui la passione nascesse, lo facesse spontaneamente. Il rossonero ha spiegato: “Io non ho mai preso un pallone per giocare con loro. Volevo che la passione nascesse in loro senza che fossi io a trasmetterla. Li ho avuti molto presto, quando la mia giornata è scandita dal calcio: partita, recupero, riposo, allenamento, partita. Non me la sentivo di andare pure a giocare con loro in giardino. Oggi che lo capiscono, due tiri li faccio”.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Nandez, Lo Celso o Barak per il centrocampo