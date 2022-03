Kledi Kadiu, la malattia del figlio Gabriel/ “Calvario che ci ha messi alla prova”

Da agosto 2021 Kledi Kadiu è diventato padre del suo secondogenito Gabriel e per la prima volta dalla sua nascita il ballerino e la moglie Charlotte hanno aperto il loro cuore su Instagram per parlare della malattia che ha affetto il piccolo a poche settimane dalla nascita. In un lungo post corredato da una foto del piccolo Kledi ha scritto: “Charlotte e io abbiamo deciso di raccontare un pezzo della nostra storia sperando che questa condivisione possa essere d’esempio alle mamme e i papà che stanno percorrendo un viaggio simile al nostro”.

L’ex ballerino di Amici ha rivelato come al piccolo Gabriel sia stata diagnosticata la “Meningo-encefalite. L’inizio di un calvario che ci ha davvero messi a dura prova. Gabriel è sopravvissuto e dopo aver riaperto gli occhi, passo dopo passo e con l’audacia di un eroe ha messo in campo tutta la sua forza per riappropriarsi di ciò che questo brutto imprevisto gli ha tolto”.

Kledi Kadiu racconta la malattia di suo figlio

Kledi Kadiu dopo aver raccontato il calvario che il suo secondogenito ha dovuto subire ancora piccolissimo ha ammesso: “Non vogliamo nasconderci dietro alle parole fingendo che sia tutto semplice ma crediamo immensamente nella neuro plasticità, nella sconfinata forza di volontà del nostro piccolo guerriero, nella costanza e nell’ amore come miglior stimolo all’apprendimento. Ed è proprio per questo che abbiamo deciso di condividere la nostra storia.”

Kledi Kadiu e Charlotte Lazzari sono sposati dal giugno del 2018 e hanno avuto la loro prima figlia, Lea, nel 2016. I due genitori hanno voluto condividere la loro esperienza per dare forza a tutte le famiglie che vivono una situazione simile alla loro: “ Quando succedono cose del genere si tocca il fondo e può essere difficile trovare la forza per tornare in superficie. La differenza possono farla le persone che si sceglie di avere al proprio fianco e i professionisti a cui si affida la crescita del proprio bambino”.

