Koch al Napoli?/ Calciomercato, contatti con l’intermediario: Koulibaly ai saluti?

Secondo il Corriere del Mezzogiorno, il Napoli avrebbe intensificato i contatti con l’entourage di Robin Koch che potrebbe dunque essere il prossimo colpo del calciomercato: ne avevamo parlato a più riprese nelle ultime settimane, adesso arrivano conferme su una trattativa che sta portando avanti l’intermediario per l’Italia. Non si parla ancora di prezzi, anche se il valore del calciatore non è alto: valutato dal Friburgo intorno ai 15 milioni di euro, chiudere entro l’estate significherebbe anche strappare un possibile sconto visto che il contratto scade nel 2021, e le prestazioni recenti impongono alla società di rinnovare al rialzo oppure monetizzare da una cessione illustre. Figlio d’arte, il padre è Harry Koch che, lui pure difensore, ha fatto parte da protagonista del Kaiserslautern capace di fare la storia del calcio tedesco, vincendo la Bundesliga 12 mesi dopo la promozione.

Robin Koch il Kaiserslautern ce l’ha nel sangue, perché è nato e cresciuto qui e ha ovviamente iniziato con questa squadra; tuttavia dal 2017 gioca nel Friburgo e in questa stagione è riuscito a migliorare sensibilmente le sue prestazioni, diventando un titolare fisso del gruppo. La stagione, attualmente interrotta per l’emergenza Coronavirus, gli è valsa la convocazione in nazionale da parte di Joachim Loew: appena due presenze per il momento, ma i problemi fisici di Niklas Sule e Jerome Boateng e l’età avanzata di Mats Hummels rendono possibile una partecipazione agli Europei della prossima estate, e magari anche da titolare. Per questo motivo allora potrebbe starci l’arrivo in un club importante: il Napoli potrebbe giocare l’Europa League e rimane comunque una società che negli ultimi anni ha acquistato un’ottima visibilità internazionale.

KOCH AL NAPOLI? CALCIOMERCATO, KOULIBALY IN PARTENZA

Per di più Koch andrebbe a sostituire un certo Kalidou Koulibaly: le ultime notizie di casa partenopea ci dicono che Nikola Maksimovic dovrebbe rinnovare appena l’emergenza Coronavirus sarà rientrata, ovviamente Kostas Manolas non si tocca e dunque sarà il senegalese il grande sacrificato in sede di calciomercato, anche perché quest’anno (al netto dell’infortunio) le sue prestazioni sono sensibilmente calate. Per Koch potrebbe essere pronto un contratto a lungo termine: stiamo parlando di un classe ’96 che ha ancora buoni margini di miglioramento, Gennaro Gattuso potrebbe farne il perno della sua difesa per gli anni a venire contando inizialmente sul ruolo da “chioccia” che può fare Manolas, esattamente come Koulibaly era stato aiutato da Raul Albiol nella prima stagione in cui ha indossato la maglia del Napoli.



