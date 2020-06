Kristyna Teimerova, Madre Natura Ciao Darwin 7/ La modella non conquista il popolo del web…

Kristyna Teimerova non è riuscita a raggiungere la popolarità delle sue colleghe: la Madre Natura di Ciao Darwin 7 non ha ricevuto infatti lo stesso consenso ottenuto dalle modelle che hanno rivestito lo stesso ruolo nella settima edizione. Anzi le critiche non sono mancate, per via di presunti ritocchi estetici che hanno sollevato il disprezzo di una fetta di pubblico italiano. Lo dimostra persino il quantitativo di followers registrato su Instagram: ancora oggi supera di poco gli 8 mila seguaci, nonostante metta spesso in mostra il fisico da urlo. A volte seminuda, a volte più vestita.

Negli ultimi scatti la vediamo infatti avvolta da un kimono rosso con motivi floreali blu e gialli. Meno di 200 like però ottenuti dagli ammiratori, anche se i commenti positivi non sono di certo mancati. Originaria della Cecoslovacchia e ormai residente a Milano da diversi anni, la modella però ha avuto modo di lavorare per brand più che in vista come Armani, Salvatore Ferragamo, Gucci e altri ancora. Parla persino bene l'italiano e ama interagire con i fan sui social, dove a volte condivide persino dei contenuti amatoriali.

Kristyna Teimerova, la sua avventura a Ciao Darwin 7

Kristyna Teimerova ricorda con piacere la sua partecipazione a Ciao Darwin 7, dove avremo modo di vederla grazie alla replica su Canale 5 di oggi, sabato 20 giugno 2020. La modella infatti sottolinea ancora nella sua biografia di Instagram di essere stata una delle Madre Natura del programma. E questo nonostante le critiche piuttosto aspre ricevute all’epoca dagli haters. “Tutta rifatta. Questa Madre Natura pesa 45 kg di silicone e 10 di capelli”, aveva commentato qualcuno sui social.

Senza dimenticare che durante la puntata ha cercato di scherzare con Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che si sono finti suoi corteggiatori e a cui ha destinato un "Fate pena" che non è proprio piaciuto agli appassionati dello show. "Sicuramente era scritto in un copione ben preciso, ma il modo in cui è stato detto ha fatto trapelare la sua antipatia", ha notato qualcuno. Adesso è tutto finito e di acqua sotto ai ponti ne è passata davvero tanta. Kristyna non riceve più accuse e polemiche sui social, dove invece è circondata solo da ammiratori che la apprezzano per la sua bellezza. "Venere che esce dalle acque", scrive un fan commentando una foto in cui la modella si trova in piscina.

