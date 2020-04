Kumbulla alla Juventus?/ Calciomercato, il giovane del Verona “chiama” i bianconeri

Mezza Serie A vuole Marash Kumbulla, ma negli ultimi giorni il difensore italo-albanese ha ammiccato in particolare alla Juventus. Lo ha detto in un’intervista concessa al Corriere della Sera, nella quale ha rivelato quale fosse uno dei poster che aveva camera quando era un ragazzino: quello di Giorgio Chiellini. “Ho sempre ammirato la sua grinta e la voglia di migliorarsi, in campo è un autentico guerriero”, queste le parole del classe 2000 nato a Peschiera del Garda e affermatosi nel Verona: una stagione straordinaria per lui, la prima in Serie A. cresciuto nel settore giovanile dell’Hellas, Kumbulla è stato portato in prima squadra lo scorso anno conquistando la promozione nella massima serie, ma il salto di qualità lo ha fatto con Ivan Juric che ha impostato la difesa a tre. In questo schieramento l’italo-albanese divide il reparto con altri grandi protagonisti come Amir Rrahmani – altra bella sorpresa – e Koray Gunter, che avevamo già visto nel Genoa.

KUMBULLA ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO, POSSIBILE ASTA

La difesa del Verona, prima della sosta per il Coronavirus, si è rivelata una delle meno battute del campionato e la squadra sognava l’accesso in Europa League: un grande capolavoro del tecnico croato ma naturalmente anche degli interpreti sul terreno di gioco. Kumbulla ha dalla sua parte l’età: ventenne da due mesi, ha ancora margini di crescita e su di lui si può ampiamente lavorare, per esempio provando a farlo giocare anche come mediano davanti alla difesa e sfruttandone il senso della posizione e la capacità di marcare nell’uno contro uno. Non è un caso che a gennaio si sia scatenato per lui un vero e proprio duello di calciomercato: a giorni alterni il suo profilo è stato dato per vicinissimo a Inter e Napoli, alla fine nessuna delle due se lo è accaparrato e dunque la Juventus potrebbe farci un pensiero per l’estate, avendo già detto più volte che la società bianconera vuole ringiovanire la sua difesa e lavorare anche per il futuro.

Nella sua intervista Kumbulla ha anche detto di voler giocare la Champions League: magari non proprio nella prossima stagione, ma come obiettivo a lungo termine. La Juventus gliela può garantire; qualora Fabio Paratici dovesse chiamare, la prospettiva di giocare con Chiellini e addirittura esserne la riserva ed erede potrebbe fare la differenza per quanto riguarda la sua scelta. Vero è anche che il poster del livornese non è un indizio di calciomercato né “obbliga” la Juventus ad aprire una trattativa specifica, ma sicuramente i bianconeri sono vigili su un giocatore che è tra i migliori prospetti del nostro campionato. Un’altra pretendente dunque si prepara a bussare alla porta del Verona, non resta che vedere tra qualche tempo se questa possibile operazione diventerà concreta…



