Kumbulla alla Roma/ Calciomercato, ufficiale il prestito con obbligo di riscatto

Marash Kumbulla è un nuovo giocatore della Roma: una sorpresa di calciomercato quella che abbiamo vissuto oggi, con il giovane difensore veneto che si unisce alla compagine giallorossa andando di fatto a coprire quel buco che la rosa di Paulo Fonseca aveva nel reparto arretrato, orfano di Chris Smalling tornato al Manchester United. La Roma sostituisce un veterano con un giovanissimo, ma che tante big volevano: l’anno scorso Kumbulla è stato la rivelazione di una difesa, quella del Verona, che ha saputo proporsi come una delle migliori della Serie A anche grazie al kosovaro Amir Rrahmani, non a caso acquistato dal Napoli, e Koray Gunter per il quale il Genoa ha rinnovato il prestito all’Hellas. Ironia della sorte, Kumbulla farà il suo esordio con la Roma sabato sera proprio al Bentegodi, sfidando quella che fino a ieri era la sua squadra: avrebbe potuto giocare questa partita in gialloblu e invece vestirà il giallorosso dei capitolini. Da valutare se Paulo Fonseca intenda lanciarlo già come titolare; di sicuro il classe 2000 serviva molto al tecnico portoghese che ora può allungare le sue rotazioni affidandosi a un calciatore giovane come altri nella sua rosa, che ha aiutato a far crescere nella prima stagione in Italia.

KUMBULLA ALLA ROMA: LE CIFRE

Marash Kumbulla alla Roma firmerà un contratto da 1,5 milioni di euro, mentre il prestito oneroso è di 3 milioni con un obbligo di riscatto fissato a 22. L’operazione lampo è stata possibile grazie a Mert Cetin: il giovane turco era stato girato in prestito al Verona ma i giallorossi hanno concesso la cessione a titolo definitivo. Come abbiamo detto, Kumbulla riempie un vuoto: sabato sera la Roma avrebbe potuto giocare con Bryan Cristante al centro della difesa, stretto tra Roger Ibanez e Gianluca Mancini che di fatto erano rimasti gli unici due centrali di ruolo. Il mancato riscatto di Chris Smalling dal Manchester United e l’addio di Aleksandar Kolarov, che nel post-lockdown aveva giocato come terzo davanti a Pau Lopez, creavano un problema per Fonseca che avrebbe dovuto schierare l’ex di Milan e Atalanta come difensore, scoprendo un nuovo ruolo nella carriera. Invece adesso arriva Kumbulla che, per quello che si è visto nella passata stagione, sembra essere pronto per avere una maglia nel reparto arretrato giallorosso; lo dimostra anche l’investimento fatto per strapparlo alla concorrenza, in particolar modo di Inter – che sembrava in vantaggio – Lazio che aveva già presentato un’offerta e Juventus, che avrebbe potuto premunirsi nell’attesa di riavere Matthijs De Ligt, operatosi alla spalla al termine della precedente stagione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA