Kumbulla alla Juventus?/ Calciomercato: “Sorpasso bianconero sull’Inter: le cifre”

Derby d’Italia di mercato tra Juventus e Inter per Marash Kumbulla. Il centrale difensivo dell’Hellas Verona è finito nel mirino di bianconeri e nerazzurri dopo un’ottima stagione con la maglia gialloblu: sarà sfida a suon di milioni per assicurarsi il suo cartellino? Secondo quanto riporta La Stampa, sembrerebbe proprio di sì: il classe 2000 è un pallino del direttore sportivo della Vecchia Signora, Fabio Paratici, pronto a mettere sul piatto ben 32 milioni di euro.

Una ricca offerta che supererebbe la proposta del Biscione, mentre all’albanese è stato proposto un contratto di cinque anni. Il quotidiano torinese mette inoltre in risalto che Kumbulla resterebbe all’Hellas Verona per un’altra stagione, parcheggiato a titolo temporaneo per permettergli di trovare continuità nell’undici di Ivan Juric. Ma attenzione anche all’Inter…

MARASH KUMBULLA, SFIDA TRA JUVENTUS E INTER

Nato e cresciuto a Peschiera del Garda, Marash Kumbulla è da mesi nel mirino dei top club italiani: seguito anche da Napoli e Fiorentina, il 20enne è diventato l’obiettivo prioritario per la difesa dell’Inter. Nel corso delle ultime settimane il tandem Marotta-Ausilio ha avuto costanti contatti con la dirigenza gialloblu, senza dimenticare gli ottimi rapporti coltivati nel tempo e gli affari già registrati nelle ultime sessioni di calciomercato, basti pensare a Salcedo e Dimarco.

La notizia riportata da La Stampa è stata smorzata da Gianluca Di Marzio: per l’esperto di mercato di Sky Sport, ci sarebbe ancora l’Inter in pole per Marash Kumbulla e quella tra nerazzurri ed Hellas è l’unica vera trattativa in corso. La Vecchia Signora si sarebbe mossa per sondare la fattibilità dell’operazione, ma il club meneghino resta in testa nella corsa al talento albanese…



