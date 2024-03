Kumo, serale di Amici 2024/ Battuto da Dustin sulla sensualità, Malgioglio: “Non aveva lo stesso erotismo”

Il guanto di sfida tra Dustin e Kumo sul tema della passione al serale di Amici 2024 accende la discussione tra Alessandra Celentano e Kumo. Emanuel Lo replica alla lettera critica di Alessandra Celentano contro il suo allievo: “L’emozione di cui parla nella lettera che secondo te non c’è, non sarà arrivata a te ma a me e al pubblico è arrivata più di una volta. Non ha senso dire che è noioso, allora potrei dire la stessa cosa di Dustin! Ma è la loro cifra semplicemente! Di fronte a te hai un artista di hip hop. Kumo non è sempre uguale!”

Celentano replica a tono: “Ho detto che mi annoia! Sa fare solo hip hop? Dustin fa tutto! Parliamo tanto di versatilità…” Va allora in scena il guanto di sfida sulla sensualità, e ad essere premiato è Dustin. Malgioglio, anzi, è molto critico: “Non aveva quella forza e quell’erotismo che ha invece avuto Dustin!” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Amici 2024: Kumo é un ballerino in corsa al circuito ballo del serale

Kumo é un ballerino tra i 15 concorrenti in corsa al serale di Amici 2024 di Maria De Filippi. Insieme ai ballerini Lucia Ferrari, Nicholas Borgogni e Sofia Cagnetti e i cantanti Sarah Toscano e Mida, forma la squadra capeggiata da Emanuel Lo per il ballo e Lorella Cuccarini per il canto. Quello di Kumo non è stato di certo un percorso facile, soprattutto nell’ultima fase del pomeridiano. Convinto di rischiare il serale, il ballerino ha vissuto giorni di crisi, fino alla svolta positiva.

Il ballerino di danza modern può dirsi una grande sorpresa tra i competitor ammessi al fase serale di Amici 2024, dopo la sospensione in giudizio subita dal suo stesso mentore e maestro Emanuel Lo. Nell’ultima puntata domenicale del pre-serale di Amici, Kumo al secolo Tiziano Coiro, è stato promosso alla nuova fase serale del talent show Mediaset da Lo, dal momento che per il maestro il giovane rappresenta la quintessenza dello stile, Urban, di appartenenza.

Kumo é tra i primi eliminati, al serale di Amici?

Tra i punti di forza, al serale di Amici 2024, Kumo si presenta come un ballerino dal movimento originale e caratteristico dell’hip ho urban. E tra i punti di debolezza al cospetto dell’occhio pubblico e i giudici del serale di Amici 2024 il ballerino potrebbe essere tacciato di mancanza di versatilità nella capacità di prestarsi a più stili di danza. Stando ai pronostici, Kumo però rischia grosso nel corso della prima puntata del serale di Amici 2024.

Sul re dei social di Instagram Kumo vanta il notevole seguito social pari a 76,4K follower. In occasione della prima puntata del serale di Amici 23, in onda il 23 marzo 2024, Kumo potrebbe essere nominato tra i candidati al ballottaggio per la decretazione di un eliminato. Questo, nell’ottica di una strategia delle due squadre avversarie volta a ridurre il numero di componenti della squadra più numerosa, quale può dirsi quella di Kumo, i “Cuccalo”, ad Amici.

