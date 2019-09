Kylie Jenner è malata/ Nausea, vertigini e febbre per l’AD di Kylie Cosmetics

Kylie Jenner non sta bene. La sorella di Kim Kardashian doveva presenziare alla sfilata della Parigi Fashion Week di Balmain, ma per motivi di salute non è riuscita a partecipare. L’imprenditrice e personaggio televisivo statunitense, che con il brand di moda francese ha lanciato una collaborazione con il suo marchio Kylie Cosmetics, era attesissima a Parigi. A costringerla a far saltare tutto è stata una bruttissima influenza come ha rivelato il portavoce della star, che parlando delle condizioni di Kylie ha detto che è stata ricoverata in ospedale. Il peggio è passato, visto che Kylie ora sta meglio ed è rientrata a casa, ma devo ugualmente monitorata dai dottori.

Kylie Jenner sta male: “sono davvero malata”

La stessa imprenditrice americana ha rassicurato i milioni di fan in tutto il mondo sulle sue condizioni di salute. La notizia, infatti, ha mandato in tilt i fan che si sono subito preoccupati per lei, ma Kylie Jenner ha prontamente pubblicato un post per spiegare cosa è successo. “Come sapete, mi stavo preparando per andare a Parigi per lo show di Balmain alla Paris Fashion Week per il lancio della mia collaborazione con Olivier” ha scritto la sorella di Kim Kardashian sui social sottolineando di essere molto rattristata di non poter aver presenziato alla sfilata Olivier Rousteing, ma “sfortunatamente, sono davvero malata e incapace di viaggiare”.

Kylie Jenner assente alla sfilata di Balmain: “mi spezza il cuore”

Non solo, Kylie ha anche condiviso con tutti i suoi follower il grandissimo dispiacere per non essere stata a Parigi per questo evento assolutamente imperdibile: “mi spezza il cuore perdere lo show ma so che il mio fantastico team e i miei amici che sono in città per l’evento mi aiuteranno ad essere lì con lo spirito” sottolineando quanto realizzare una collaborazione con il direttore creativo Olivier Rousteing e Balmain sia stato un sogno che si realizza per lei. Al momento Kylie Jenner ha lasciato l’ospedale di Los Angeles dove è stata ricoverata a causa di una fortissima influenza che le ha causato anche nausea e vertigini. Kylie non era sola, al suo fianco la madre Kris Jenner e la ex compagna Caitlyn Jenner. Kylie Jenner ha dovuto rinunciare non solo all’evento parigino di Balmain, ma anche agli Emmy Awards 2019 dove la modella era attesa con le sorelle Kim Kardashian e Kendall Jenner.



© RIPRODUZIONE RISERVATA