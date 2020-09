Kylie Jenner partorita da Kim Kardashian/ Il video choc di Tyga e Kanye West

E’ stato messo online un vecchio video mai pubblicato prima, precisamente il videoclip di “Feel me” brano di Tyga in collaborazione con Kanye West e risalente al 2017. Il pezzo, come ricordano i colleghi del sito specializzato rapologia.it, era contenuto nel mixtape B*tch I’m the Shit 2 e vede come protagonista la moglie di West, l’influencer Kim Kardashian, nonché la sorella Kylie Jenner, l’indiscussa protagonista dei social che all’epoca del filmato era la compagna di Tyga. Il video è stato pubblicato dal regista e fotografo Eli Russell Linnetz attraverso la propria pagina Instagram, ed è stato realizzato in ben 5 mesi (un periodo decisamente lungo per una clip musicale di circa tre minuti), con un budget di ben un milione di dollari: in poche parole, Tyga e West non hanno badato a spese, come il loro solito. Sul video di “Feel me” è però sempre aleggiato un alone di mistero visto che, una volta finite le riprese, i due autori del brano avevano deciso di sospenderne l’uscita.

TYGA E KANYE WEST, FEEL ME: “NON CI SAREBBE NESSUNA KYLIE SENZA KIM”

Basta vederlo per capire il perchè, a cominciare dal fatto che Kim Kardashian e la sorella Kylie Jenner si mostrano in abiti decisamente succinti ed in versione mastodontiche, quasi come fossero delle divinità. Un filmato alquanto trash, con effetti in Cgi tutt’altro che esaltanti, un fuori strada che fa da sfondo fra fango ed esplosioni, e chi più ne ha più ne metta. Ma il “meglio” deve ancora venire come dice una nota canzone di Ligabue: negli ultimi secondi del discusso videoclip, si vede infatti Kim partorire la sorella Kylie. La Jenner esce infatti dalla vagina della Kardashian, una scena decisamente a sorpresa che il regista dello stesso filmato aveva giustificato così, parlando durante un’intervista di qualche anno fa: “Il significato metaforico è che non ci sarebbe nessuna Kylie senza Kim”. Di seguito il video di quanto vi abbiamo appena spiegato, a voi giudicarlo “spazzatura” o magari “un capolavoro”: buona visione.





© RIPRODUZIONE RISERVATA