La battaglia di Hacksaw Ridge, diretto da Mel Gibson

Domenica 4 agosto, in prima serata su Rete 4, alle ore 21:30, verrà trasmesso il film storico, biografico e di guerra dal titolo La battaglia di Hacksaw Ridge.

La regia è di Mel Gibson, che dirige questa pellicola nel 2016, ben dieci anni dopo la sua ultima produzione, Apocalypto che viene ricordata per un cast composto interamente da nativi americani e indigeni messicani che parlano in lingua maya. La colonna sonora è affidata a Rupert Gregson-Williams, un grande compositore britannico autore di tante musiche per la televisione e il cinema. Tra le colonne sonore di maggior successo bisogna ricordare Hotel Rwanda per il cinema e The Crown per la televisione.

Protagonista del film La battaglia di Hacksaw Ridge è Andrew Garfield, il volto di Spiderman in tanti film del mondo Marvel. Completano il cast Vince Vaughan, Teresa Palmer, Luke Bracey, Hugo Weaving e Rachel Griffiths.

La trama del film La battaglia di Hacksaw Ridge: il primo obiettore di coscienza mai esistito

La battaglia di Hacksaw Ridge è ispirato alla storia vera di Desmond Doss, il primo obiettore di coscienza dell’esercito degli Stati Uniti ad ottenere una Medaglia d’onore nell’ambito della seconda Guerra Mondiale.

La storia si svolge nel 1942, quando Desmond Doss, un giovane cresciuto in una famiglia con la forte fede avventista, dopo l’attacco dell’esercito giapponese a Pearl Harbour, decide di arruolarsi come soccorritore militare.

La sua destinazione è il campo di Fort Jackson dove il comando è affidato al sergente Howell e durante il periodo di addestramento, si fa notare per l’eccellenza nelle prove fisiche, mentre, al contrario, rifiuta di prendere in mano le armi per tenere fede alla sua religione. Il ragazzo non ha vita facile nel campo, in quanto subisce maltrattamenti dai suoi capi e i suoi compagni arrivano a picchiarlo brutalmente, anche se Desmond decide di non denunciarli.

Arriva il giorno della partenza per la guerra e Desmond, con i suoi commilitoni, viene condotto alla Battaglia di Okinawa, con il compito di aiutare la divisione incaricata alla sorveglianza di Hacksaw Ridge. Durante l’attacco da parte dell’esercito giapponese, molti soldati vengono uccisi e tanti feriti, mentre Desmond, nonostante non abbia preso in mano una sola arma, riuscirà a salvare tanti suoi colleghi, dimostrando a tutti di essere un vero eroe.

