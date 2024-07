La campionessa, Canale 5/ Trama e cast del film sportivo, in onda oggi 13 luglio 2024

La campionessa, diretto da Rachel Griffiths

Sabato 13 luglio, andrà in onda, nel pomeriggio di Canale 5, alle ore 16:35, il film sportivo e d’avventura del 2019 dal titolo La campionessa. Si tratta di una produzione australiana che vede la distribuzione di Screen Australia e Transmission Film, per la regia di Rachel Griffiths, attrice candidata all’Oscar nel 1999 come miglior attrice non protagonista per Hilarie & Jackie, di Anand Tucker, e qui al suo esordio dietro la macchina da presa.

I protagonisti sono Teresa Palmer, che abbiamo visto quest’anno in The Fall Guy, di David Leitch, trasposizione cinematografica della serie Professione pericolo, e Sam Neill, attore che abbiamo visto in moltissimi film, ma che è molto conosciuto per il ruolo di Alan Grant nel franchise di Jurassic Park. Completano il cast Brooke Satchwell e Sullivan Stapleton.

La trama del film La campionessa: la tenacia e l’amore per i cavalli

La storia de La campionessa è basata sulla vera vita di Michelle Payne, una ragazza, ultima di 10 figli di un grande e noto allenatore di cavalli da corsa dal quale, la giovane ha ereditato la grande passione per questi splendidi animali e per le competizioni. Il sogno di Michelle, sin da quando era una bambina è quello di gareggiare e vincere la Melbourne Cup, ovvero la più prestigiosa e importante corsa di cavalli dell’Australia.

Purtroppo però, una tragedia famigliare e una brutta caduta rischiano di mettere a repentaglio il suo grande obiettivo, ma la ragazza non è disposta a rinunciare e lotterà con tutte le sue forze. Con l’aiuto del padre e del fratello Steve, la ragazza riuscirà a montare nuovamente a cavallo, il celebre Prince of Penzance. Michelle e il cavallo insieme supereranno mille ostacoli e riusciranno a gareggiare alla Melbourne Cup del 2015…

