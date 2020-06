La cattedrale del mare 2 ci sarà?/ Anticipazioni: si punta su Herederos de la Tierra

Pubblicità

La cattedrale del mare, serie tv spagnola ispirata primo romanzo scritto da Ildefonso Falcones, si congeda dal pubblico di canale 5 questa sera con l’ultima, attesissima puntata. Una serie storica, ambientata nel XIV secolo a Barcellona che è riuscita a conquistare il pubblico italiano che si chiede se ci sarà una seconda stagione. Il successo ottenuto in patria, ma anche in America Latina grazie a Netflix che ha trasmesso gli episodi della serie, hanno convinto i produttori a dare un seguito al progetto. Jaume Benacolocha, CEO di Diagonal TV, infatti, come riporta Tv Serial, ha annunciato la produzione de La cattedrale del mare 2. Stavolta si punterà su Los Herederos de la Tierra (Gli eredi della terra), altro romanzo di Ildefonso Falcones che si sviluppa tre anni dopo il primo romanzo. La serie dovrebbe andare in onda su Netflix, nel 2021.

LA CATTEDRALE DEL MARE 2 ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DE LOS HEREDEROS DE LA TIERRA

La cattedrale del mare 2, emergenza coronavirus permettendo, dovrebbe arrivare su Netflix nel 2021 e rappresenterà l’adattamento televisivo del romanzo Los Herederos de la Tierra (Gli eredi della terra), ma di cosa parlerà? Ambientato nella Barcellona del XIV secolo, ma tre anni più tardi rispetto al tempo in cui è ambientato il primo romanzo di Ildefonso Falcones, raccona l’incontro tra gli eredi della terra e il piccolo Hugo Lior che lavora nei cantieri navali grazie Arnau Estanyol che ha deciso di proteggerlo e aiutarlo a diventare un costruttore navale. Tuttavia, Hugo, per realizzare i suoi progetti, deve fare i conti con la malvagità della famiglia Puig, Hugo si ritrova così a dover combattere per la propria sopravvivenza dovendo fare anche delle scelte difficili.



