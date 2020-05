LA CATTEDRALE DEL MARE TERZA PUNTATA/ Anticipazioni 2 giugno: Arnau si ammala, morirà?

Pubblicità

Dopo le emozioni delle prime due puntate, La cattedrale del mare, la serie tv tratta dall’omonimo romanzo storico di Ildefonso Falçones e trasmessa in quattro puntate sulla rete ammiraglia Mediaset, torna in onda martedì 2 giugno, in prima serata, con la terza e penultima puntata. Nei precedenti episodi, Arnau ha deciso di lasciare tutto, compresa anche Aledis che non è riuscita a capire il motivo di tale gesto tormentandosi per aver perso l’amore della sua vita. La giovane, infatti, non riesce a rassegnarsi dopo che le è stato detto che è morto in guerra. Arnau, nel frattempo, ha sposato Maria, ma la donna è morta e Arnau sembra destinato a ressegnarsi al destino che la vita ha in serbo per lui. Cosa accadrà, dunque, nella terza puntata de La cattedrale del mare? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

LA CATTEDRALE DEL MARE ANTICIPAZIONI DEL 2 GIUGNO 2020

Nel quinto episodio de La cattedrale del mare, in onda il 2 giugno, Arnau scopre dell’imminente rivolta che i cristiani vogliono fare contro i giudei. Arnau riesce così a salvare tre bambini giudei e in seguito scopre che due di loro sono i figli di un ricco ebreo. Arnau è deciso ad aiutare i bambini, ma si ammala rischiando addirittura di morire. Come ricompensa per aver salvato i bambini, Hasdai gli offre la possibilità di cambiare la propria posizione conquistando la propria fortuna navigando in mare. Nel sesto episodio, Arnau scopre che una flotta sta per attaccare Barcellona e decide d’imbarcarsi in quelle che appare come un’impresa storica. Dopo la vittoria, il re nomina Arnau barone e gli concede la possibilità di sposare sua pupilla, Elionor che, però, non è delle stesse intenzioni.



