La compagnia del cigno 2/ Anticipazioni ultima puntata oggi 16 maggio: Marioni sarà finalmente libero?

Gran finale per La Compagnia del Cigno 2 che continua a mietere successi ma che questa sera potrebbe chiudere il suo ciclo per sempre. Non sappiamo ancora se ci sarà la possibilità di una terza stagione, ma quello che è certo è che sarà ancora Marioni quello al centro di tutto per via di quello che è successo con Teoman: è davvero lui il suo assassino oppure ci sarà modo di dimostrare il contrario? I suoi ragazzi si sono stretti intorno a lui e anche Matteo, dopo i primi dubbi, ha deciso di buttarsi nella missione di salvataggio per il suo maestro, ma sarà davvero così facile rimettere insieme i pezzi di questo intricato puzzle? Luca sembra pronto a mollare e andare incontro al suo destino ma tutti intorno a lui non sono pronti a fare lo stesso.

Marioni sarà finalmente libero grazie alla sua Compagnia?

Nell’ultima puntata de La Compagnia del Cigno 2 sentiremo ancora parlare di Luca e di quello che è successo con il suo ‘rivale’ ma le anticipazioni rivelano qualcosa in più su quello che vedremo oggi, 16 maggio, a partire dalle 21.30 circa, su Rai1. Dalla parte di Marioni si schiera l’amata Irene che, nonostante tutto quello che hanno passato, tutto sembra solido e proprio lei non ha intenzione di cedere pronta a combattere per sostenere la sua innocenza. Anche i ragazzi non si danno per vinti e persino Sofia non molla la presa sul suo maestro nonostante sia ormai in procinto di partorire. Nel suo mirino finirà ancora l’ispettrice Modiano che ha indagato sulla morte di Teoman mettendo Luca nei guai. Sarà proprio Sofia a convincere l’Ispettrice Modiano a rivedere le indagini mentre il maestro, nonostante tutto, continuerà a stare vicino ai suoi alunni spingendo Domenico a recuperare il suo rapporto con Barbara. La Compagnia riuscirà a vincere unita anche questa battaglia?

