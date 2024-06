La coppia della porta accanto 2 si farà?/ Anticipazioni seconda stagione: il destino di Evie e Pete

La coppia della porta accanto 2: la seconda stagione si farà?

La coppia della porta accanto 2 si farà? Ci sarà una seconda stagione della miniserie britannica? È questa la domanda che il pubblico di Rai 2 potrà porsi dopo la visione dell’ultima puntata della serie, in onda il 6 giugno in prima serata. Quale futuro ci sarà per Evie (Eleanor Tomlinson), il marito Pete (Alfred Enoch), l’istruttrice di yoga Becka (Jessica De Gouw) e il poliziotto Danny (Sam Heughan) dopo i fatti accaduti nell’ultima puntata, o meglio, ci sarà un futuro per la loro storia?

La coppia della porta accanto è una miniserie in sei episodi – raccolti in Italia in due puntate da tre episodi ciascuno – del 2023. È dunque passato un anno dall’uscita e, da allora, non ci sono state notizie o annunci di una seconda stagione. Ciò vuol dire che, almeno al momento in cui scriviamo, La coppia della porta accanto 2 non ci sarà. La miniserie, d’altronde, ha un finale (che non spoileriamo) che chiude definitivamente i fatti dei protagonisti e, dunque, la loro storia.

La coppia della porta accanto 2 è tratta da una storia vera?

A coloro che si chiedono se La coppia della porta accanto è tratto da una storia vera, la risposta è no. La miniserie non si basa su fatti reali, tuttavia si rifà allo show olandese New Neighbours, basato sul libro omonimo di Saskia Noort. Non c’è attinenza, invece, con il libro di Shari Lapena dal titolo The Couple Next Door, che racconta invece del rapimento di una bambina.

La serie ha come protagoniste due coppie di vicini, entrambi giovani e attraenti. Evie e Pete pensano di essere felici ma qualcosa cambia nella loro vita quando incontrano Danny e Becka, una coppia aperta. Quando Evie cede a Danny, passando una notte di passione con lui, tutto nella vita delle due coppie cambia drasticamente.

