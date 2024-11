Esiste una dieta contro lo stress? La risposta è sì, affermativa, ed è un piano alimentare equilibrato, accompagnato come sempre ad una vita sana, che permette di far abbassare il cortisolo, definito anche l’ormone dello stress. Ne parla per Lacucinataliana.it, la dottoressa dietista Patrizia Gaballo, che ha ricordato che tale ormone, fondamentale per il nostro organismo, deve essere sempre in equilibrio, di conseguenza non vanno bene dei picchi in positivo ma tanto meno in negativo.

Le maggiori preoccupazioni insorgono quando il cortisolo è troppo alto, e ciò può portare ad un aumento di peso, ma anche ad accelerare l’invecchiamento e a favorire malattie anche gravi. Il cortisolo è solitamente super attivo al mattino, attorno alle ore 7:00, permettendoci di iniziare al meglio la giornata, dopo di che, con il passare delle ore, il suo livello si abbassa, arrivando quindi alle ore serali e conciliando il sonno. Uno stress prolungato ma anche un malfunzionamento del nostro organismo possono portare ad aumentare i livelli di cortisolo, e con il tempo elevati livelli di questo ormone possono arrivare a danneggiare le cellule nervose.

DIETA ANTI STRESS: I CIBI CONSIGLIATI

Ma veniamo alla domanda cruciale: quale dieta seguire per tenere sotto controllo il cortisolo? Cibarsi con gli alimenti contenuti nella dieta mediterranea è perfetto, in quanto si tratta di prodotti come verdura, frutta, ma anche legumi e cereali integrali, che contengono tanta vitamina C, ma anche il magnesio e hanno un’azione antiossidante.

Bene anche la frutta secca a guscio, ma anche il pesce, che forniscono grassi e buoni e triptofano, e che permettono di produrre la serotonina, che a sua volta contrastata la produzione di cortisolo. Insieme alla dieta può essere molto utile mangiare all’aperto, visto che l’ormone dello stress si riduce uscendo di casa, ed inoltre regala al commensale una immediata sensazione di relax, oltre che a migliorare l’ossigenazione e favorendo una digestione più efficace.

DIETA ANTI STRESS: MANGIARE ALL’ARIA APERTA E UNA CENA LEGGERA

Immancabile, oltre alla dieta e al consiglio (quando si può) di mangiare all’aria aperta, anche l’attività fisica, che permette la produzione di endorfine, senza comunque esagerare con gli allenamenti: basta infatti una camminata per 30 minuti al giorno a passo sostenuto con l’aggiunta di corsa o nuoto due volte a settimana. Attenzione infine agli ultimi due consigli, sempre legati al cibo e alla dieta.

Prima di tutto, è buona norma mangiare senza fretta e in tranquillità, condizione perfetta per ridurre lo stresso. Secondariamente, sarebbe bene cenare presto, quindi con un certo anticipo rispetto al momento in cui si va a dormire, e ciò favorisce il riposo e il controllo del livello di cortisolo. A cena è sempre bene non appesantirsi troppo, scegliendo quindi una dieta facilmente digeribile come ad esempio la carne bianca, ma anche finocchi, arance, pane integrale, pesce, senza dimenticarsi di una tisana rilassante, come ad esempio la camomilla.