Gianmarco Tamberi, prima di prendere parte alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha seguito una dieta in modo da perdere un numero importante di chili e arrivare in forma alle gare. Purtroppo, poi, le cose sono andate diversamente in quanto l’altista ha dovuto fare i conti con dei calcoli renali che però non sono dovuti, come ha voluto specificare in più occasioni, con la dieta effettuata. “La mia dieta è stata studiata e condivisa da diversi professionisti e sono più di 10 anni che seguo questo regime alimentare, senza mai aver avuto problemi e facendo regolarmente controlli” ha spiegato Tamberi, sottolineando dunque che non vi era alcun legame tra la dieta e i problemi subiti.

La dieta di Gianmarco Tamberi, per sua stessa ammissione, è molto stringente, molto complicata, ovviamente unita a tutti gli allenamenti che svolge durante l’anno, piuttosto pesanti. “Ma questo è l’unico modo che un atleta ha per provare a raggiungere il proprio massimo livello” ha sottolineato Gimbo. La dieta di Tamberi, dunque, è la stessa ormai da dieci anni anche se con i dovuti aggiustamenti in base agli allenamenti e all’età: questa gli ha permesso di perdere tanti chili in occasione di alcune competizioni particolarmente importanti come le Olimpiadi.

Dieta di Gianmarco Tamberi: cosa mangia per stare in forma

Come tutti gli atleti, anche Gianmarco Tamberi ha avuto bisogno (e lo ha tutt’ora) di seguire una dieta molto stringente in modo tale arrivare al meglio alle gare. Si tratta, ovviamente, di una dieta molto stretta e pesante che viene seguita alla lettera dal campione, che ci tiene tantissimo al suo fisico, in modo tale da tenersi in forma per arrivare sempre nella condizione migliore alle Olimpiadi e non soltanto. Non è chiaro cosa mangi Tamberi per tenersi così in forma ma certamente si tratta di una dieta ricca di proteine e povera di carboidrati.