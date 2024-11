Spesso e volentieri quando ci si mette a dieta, si tende ad ingrassare una volta che si torna a mangiare in maniera “normale”. Si tratta di una tendenza che spesso e volentieri viene “denunciata” dai medici e nutrizionisti, come chiaro sintomo di piano alimentare non adeguato. Chi ingrassa dopo un regime piuttosto rigido ha sbagliato qualcosa in precedenza, visto che non ha senso perdere del peso per poi rimetterlo subito dopo.

Solitamente si tratta di una situazione, chiamata anche “effetto yo-yo”, che avviene in particolare quando la perdita di peso è stata “intensa”, nel senso che i chili sulla bilancia sono calati nel giro di poche settimane, altra pratica assolutamente sconsigliata dai medici e dagli addetti ai lavori, che invece invitano ad una riduzione del grasso nel proprio corpo e comunque del proprio peso, che sia graduale. In ogni caso uno studio ha cercato di spiegare il perchè di questo effetto pendolo, un lavoro citato da Dissapore.com, realizzato da alcuni ricercatori svizzeri, precisamente del politecnico di Zurigo. Il tutto sembrerebbe essere collegato all’epigenetica, ovvero, le cellule di grasso presenti nel nostro organismo e la loro memoria.

CHILI RIPRESI DOPO UNA DIETA: COME AGISCE IL CORPO UMANO

Queste cellule sono particolare “simpatiche” visto che pare che non si dimentichino affatto della situazione precedente la dieta, di conseguenza è come se si ricordassero fino a qualche tempo prima erano state più “grasse”. Di conseguenza il loro istinto naturale è quello di ritornare alla forma precedente, facendo di nuovo ingrassare il corpo che le ospita e addio risultati dimagranti della dieta.

Stando a quanto sottolineato da una ricercatrice che ha preso parte al lavoro, l’epigenetica in poche parole indica alla cellula il suo tipo e cosa la stessa dovrebbe fare, una specie di manuale delle istruzioni che permette di comprendere alla stessa cosa fare nella vita. Per arrivare a tali conclusioni il gruppo di ricercatori ha preso in esame alcune cellule adipose dei topi che erano in sovrappeso, ma che dopo un preciso regime alimentare, avevano perso i grammi in eccesso ritornando al proprio peso forma.

CHILI RIPRESI DOPO UNA DIETA: LE CELLULE ADIPOSE HANNO UNA MEMORIA

Ebbene, durante il periodo in cui hanno messo peso in eccesso e sono diventati obesi, si sono verificati nel corpo dei topolini dei cambiamenti a livello epigenetico, nelle cellule adipose. Di conseguenza, una volta dismessa la dieta, i roditori hanno ripreso la forma precedente il piano alimentare equilibrato, quando sono tornati a cibarsi di grassi. I ricercatori hanno quindi analizzato le cellule adipose dell’essere umano, soffermandosi appunto sulle persone che sono state a lungo obese o sovrappeso, prima di effettuare una dieta a dimagrire, ma anche a seguito di un intervento allo stomaco.

Ebbene, è stato confermato che anche nell’uomo l’epigenetica si fa sentire: che fortuna starete sicuramente dicendo voi, ed in effetti è così. Come fare quindi per evitare l’effetto yo-yo? Come detto sopra, è bene perdere peso in maniera molto graduale anche se ciò non è sempre possibile soprattutto per i gravi obesi che hanno anche fino a 100 kg in eccesso.