Joaquin Phoenix, protagonista assoluto ieri alla mostra del cinema di Venezia assieme a Lady Gaga, per sponsorizzare il secondo capitolo di Joker, ha raccontato di essersi sottoposto ad un regime alimentare ferreo, che non è intenzionato a ripetere più. Stando a quanto scrive il Corriere Adriatico, infatti, l’acclamato attore americano, già protagonista di altre pellicole memorabili a cominciare da Il Gladiatore, ha perso ben 25 chilogrammi in tre mesi, per una media quindi superiore agli 8 al mese, pari a circa due a settimana, nel primo Joker, e anche per il secondo ha dovuto mettersi a stecchetto.

Un regime alimentare drastico che ovviamente si può seguire solo se affiancati da nutrizionisti e specialisti del settore, e che di contro non è possibile replicare con il fai da te. A svelare i dettagli della sua dieta quasi militare e decisamente estrema, è stato lo stesso Joaquin Phoenix, parlando ieri in conferenza stampa con i giornalisti pre presentare “Joker: Folie A Deux“.

JOAQUIN PHOENIX, LA DIETA PER JOKER: “DIFFICILE E COMPLICATO”

L’attore premio Oscar aveva già dovuto perdere peso per il primo capitolo dell’antagonista numero uno di Batman ma questa volta è stato molto più difficile, anche perchè nel contempo l’età avanza. Joaquin Phoenix aveva infatti 44 anni quando era uscito al cinema il primo Joker, mentre ora ne ha cinque in più, un lustro che inizia a farsi sentire.

Il natio di Puerto Rico non ha voluto svelare i dettagli della sua dieta, quindi non ha precisato quali alimenti ha utilizzato nel suo piano, ma ha spiegato semplicemente che è stato “complicato” e “difficile” anche se ha aggiunto che è stata “sicura”, rispondendo quindi in anticipo a coloro che avrebbero potuto polemizzare sulla sua dieta.

JOAQUIN PHOENIX, COSA HA MANGIATO PER JOKER 1?

In ogni caso Joaquin Phoenix ha spiegato che quasi sicuramente non rifarà una cosa del genere, anche se mai dire mai. Come detto sopra, l’artista si era sottoposto ad un rigido piano alimentare per il film di cinque anni fa, e nella pellicola è apparso infatti molto magro e scarno, soprattutto in viso, per dare una immagine più triste del famoso Villan. Un regime alimentare che aveva lasciato il segno, al punto che Joaquin Phoenix aveva spiegato di aver faticato molto in quel periodo in quanto estremamente debole.

Quella dieta gli aveva anche causato un disturbo alimentare, in quanto Joaquin Phoenix era divenuto ossessionato dal cibo e dal peso dopo aver interpretato Joker, registrando anche dei problemi nelle relazioni sociali. All’epoca del primo Joker Joaquin Phoenix si era cibato solo di poca verdura cotta al vapore e frutta, sempre affiancato da un nutrizionista, lo stesso che già gli aveva fatto perdere peso per la pellicola The Master del 2012. Con Joker 2 la storia si è in parte ripetuta e non vediamo l’ora di vedere il risultato.