Come vi ripetiamo spesso e volentieri, così come da mantra dei nutrizionisti, una dieta sana ed equilibrata è fondamentale per vivere in salute e dal nostro piano alimentare giornaliero deriva anche la nostra fertilità. Come riferisce l’agenzia Ansa attraverso il proprio sito web, un importante lavoro svolto di recente dalla SIA, la società italiana di andrologia, ha sottolineato come la qualità degli spermatozoi di una persona sia strettamente legata a ciò che mangia, di conseguenza, cibarsi con prodotti malsani può essere molto negativo ed un forte deterrente alla fertilità, con tutto ciò che ne consegue.

Quello della fertilità è una questione assolutamente pregnante negli ultimi anni nel nostro Paese, alla luce anche del problema denatalità, ed è per questo che i camici bianchi esperti di dieta e nutrizione, sconsigliano determinati prodotti per una fertilità sana. Alessandro Palmieri, docente dell’università di Napoli Federico II, nonché numero uno della Sia, sottolinea come una dieta caratterizzata da una assunzione di proteine adeguate, è fondamentale per la salute riproduttiva.

DIETA E FERTILITÀ: QUANTE PROTEINE SERVONO

Per produrre sperma servono infatti degli aminoacidi che si ottengono da delle fonte proteiche alimentari, e se non le si apporta nel nostro organismo a quel punto si va ad incidere sugli spermatozoi, sia a livello quantitativo quanto qualitativo. Attenzione però a non esagerare visto che, se la carenza ha degli effetti negativi, lo stesso discorso vale per un eccesso di proteine, che è comunque deleterio per la fertilità di un uomo.

Stando a quanto precisa Serena Capurso, biologa della Sia, servono 0,9 grammi di proteine per ogni chilo di peso al giorno per un uomo sano under 65, di conseguenza parliamo di una media compresa fra i cinquantaquattro e i 63 grammi di proteine ogni 24 ore per un normopeso. Il problema, sottolinea Capurso, è che da quando sono stati introdotti gli alimenti high protein, quindi ricchi di proteine, si va a superare di molto questa media giornaliera, e ciò può causare degli squilibri nelle vitamine e nei minerali, andando anche a provocare delle conseguenze sulla nostra salute a lungo termine.

DIETA E FERTILITÀ: COSA MANGIARE E COSA NON

Attenzione ad esempio ai reni (di recente vi avevamo parlato proprio della dieta apposita per questi organi), tenendo conto che un eccesso di proteine può portare ad un aumento di acido urico che a sua volta può causare dei problemi renali. Fra i cibi sconsigliati vi sono le barrette proteiche e i drink proteici, ovviamente sempre consumati in eccesso.

Si tratta di cibi che sono “commerciali” e che vengono addizionati appunto con proteine, alimenti che negli ultimi anni stanno letteralmente esplodendo sugli scaffali, fra acque di ogni tipo, ma anche snack vari e dolci. In conclusione Fabrizio Palumbo, urologo dell’ospedale Di Venere di Bari, consiglia una dieta equilibrata, a cominciare da carni magre, uova, ma anche pesce, proteine di origini vegetale, senza registrare eccessi e il tutto accompagnato dal movimento e dallo sport.