La Famiglia Addams, Italia 1: scopri il cast del film con regia di Barry Sonnenfeld

Lunedì 6 gennaio, nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 14:05, andrà in onda la commedia di genere grottesco del 1991, La famiglia Addams. Alla regia del film, diventato un cult del cinema nel corso degli anni, tanto da venire poi trasposto anche in una serie tv di Netflix, troviamo Barry Sonnenfeld, alla regia anche del sequel del film di gran successo, “La famiglia Addams 2” (1993). La colonna sonora del film è stata invece realizzata dal musicista Marc Shaiman, che ha firmato anche le musiche di tanti altri film di gran successo.

MUFASA - IL RE LEONE/ Il film senza direzione che conquista i piccoli spettatori

Il cast principale è composto da: Anjelica Huston, vincitrice dell’Oscar come miglior attrice per “L’onore dei Prizzi”; Raúl Juliá, interprete di Gomez Addams, nel suo ruolo più celebre; Christopher Lloyd, indimenticabile “Doc” nella saga de “Ritorno al futuro”; Christina Ricci, che proprio negli anni ’90 si affermò a livello internazionale grazie a pellicole come “Casper” (1995) e “Amiche per sempre” (1995). Nel film compaiono anche: Jimmy Workman, Judith Malina, Carel Struycken, Elizabeth Wilson e Greta Pinder-Schloss.

Chi è Dick Van Dyke, attore protagonista in ‘Mary Poppins’: la moglie Arlene Silver/ La carriera di ‘Bert’

La Famiglia Addams, la trama del film: una famiglia stramba quanto divertente

La famiglia Addams racconta le vicende tenebrose di quello che è forse il nucleo familiare più strano ma anche divertente di tutta la televisione. Gli Addams, infatti, vivono in un castello isolato e dall’aspetto estremamente tetro e la loro famiglia è composta da: Gomez (Raul Julia), un uomo che si atteggia come un nobile di altri tempi e che nel suo tempo libero si diverte a far saltare in aria i suoi modellini di trenini; Morticia (Anjelica Houston), l’amatissima moglie di Gomez, una donna tanto esile ed elegante quanto tenebrosa, che coltiva le sue adorate rose conservandone solo il gambo spinoso; Mercoledì (Christina Ricci), la loro figlia maggiore che pianifica infiniti modi per uccidere il suo fratellino minore, Pugsley.

Chi è Julie Andrews, ‘Mary Poppins’ nel film del 1964: il marito Blake Edwards/ La carriera leggendaria

Con loro vivono anche: la nonna, una vecchia strega che si diletta ad inventare pozioni; il cugino It, un essere ricoperto di lunghi capelli castani che arrivano fino a terra; Mano, un servitore tuttofare; lo strambo zio Fester (Christopher Lloyd) e Lurch (Carel Struycken), un maggiordomo gigante, muto e cieco da un occhio. Il successo del film è dovuto al particolare gusto del macabro e del disgustoso della simpatica famiglia, che ha ottenuto una popolarità incredibile tra il pubblico. In particolare in questo lungometraggio assistiamo al ritorno dopo più di 20 anni dello zio Fester, che si era allontanato dal resto della famiglia dopo una violenta discussione con suo fratello Gomez. Fester, però, non ritorna da solo, bensì accompagnato da un’affascinante dottoressa che in apparenza desidera fare riappacificare i due uomini ma, in realtà, vuole solo mettere le mani sui beni degli Addams. Riusciranno i protagonisti a sventare i suoi piani?