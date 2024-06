La famiglia Addams, Italia 1/ Trama e cast del primo film sulla famiglia cult, oggi 8 giugno 2024

La famiglia Addams, diretto da Barry Sonnenfeld

Sabato 8 giugno 2024, andrà in onda, nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 14:20, la commedia grottesca del 1991 dal titolo La famiglia Addams.

La pellicola è diretta dal regista Barry Sonnenfeld, che si occuperà due anni più tardi anche delle riprese de La famiglia Addams 2 e film maker di numerosi lungometraggi di successo, come la saga di Men In Black.

Le musiche hanno invece la firma del compositore Marc Shaiman, autore delle colonne sonore di diversi progetti campioni di incassi, tra cui Il presidente – Una storia d’amore, Il club delle prime mogli e Patch Adams.

I protagonisti sono interpretati dall’attrice Anjelica Huston, vincitrice del Premio Oscar per L’onore dei Prizzi, e dall’attore portoricano Raúl Juliá, diventato famoso a livello internazionale proprio grazie all’interpretazione di Gomez Addams. Nel cast de La famiglia Addams anche: Christopher Lloyd, diventato celebre grazie al personaggio di “Doc” Emmett Brown in Ritorno al futuro, e Christina Ricci, una vera icona per gli adolescenti anni ’90 con film come Casper (1995) e Amiche per sempre (1995).

La trama del film La famiglia Addams: quando l’apparenza inganna e i buoni non sono quelli che sembrano

La famiglia Addams racconta la storia di una famiglia a dir poco particolare, che vive in un oscuro e lugubre castello fatiscente.

A capo della famiglia Gomez (Raul Julia), un gentiluomo d’altri tempi, con l’immancabile sigaro in bocca e appassionato di trenini giocattolo che puntualmente fa esplodere.

Al suo fianco l’amatissima Morticia (Anjelica Houston), una slanciata ed elegante donna dallo stile dark, che nel suo tempo libero coltiva rose, di cui conserva solo il gambo pieno di spine.

La coppia ha due figli: la maggiore, Mercoledì (Christina Ricci), una ragazzina cinica che progetta innumerevoli modi per uccidere le persone, e il piccolo e terribile Pugsley, che tra un tentativo e un altro di omicidio da parte della sorella, costruisce ghigliottine.

A completare il quadro familiare, lo strano zio Fester (Christopher Lloyd), il possente maggiordomo Lurch (Carel Struycken), Mano, Cugino It e la nonna.

A differenza di quanto accade comunemente, gli Addams si contraddistinguono per il loro amore malsano verso tutto ciò che è disgustoso e legato al mondo della morte. La storia inizia con il ritorno dello zio Fester, che ormai da 25 anni era scomparso dopo un cruento litigio con suo fratello Gomez.

Fester arriva alla dimora in compagnia di una strada dottoressa, che finge di voler riavvicinare i due fratelli, ma che in realtà ha come unico obiettivo di entrare in possesso dell’enorme ricchezza degli Addams…

