La furia dei Titani, diretto da Jonathan Liebesman

Lunedì 25 novembre 2024, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:35, il film epico del 2012 dal titolo La furia dei Titani. Si tratta del sequel di Scontro tra Titani (2010) ed è diretto dal regista sudafricano Jonathan Liebesman, film maker di diversi film dell’orrore, come Al calare delle tenebre (2003), Non aprite quella porta – L’inizio (2006) e The Killing Room (2009). Le musiche sono state curate dal compositore Javier Navarrete, candidato al Premio Oscar per la colonna sonora de Il labirinto del fauno (2006).

Il protagonista è interpretato, ancora una volta, dall’attore Sam Worthington, conosciuto dal pubblico per il ruolo di Jake Sully in Avatar. Al suo fianco, anche in questo secondo capitolo, due grandi attori internazionali: Liam Neeson (Zeus) e Ralph Fiennes (Ade). I due attori avevano già lavorato insieme anche sul set di Schindler’s List – La lista di Schindler (1993), dove interpretavano rispettivamente Oskar Schindler e il capitano nazista Amon Göth. Nel cast anche: Danny Huston, Rosamund Pike, Édgar Ramírez, Bill Nighy e Toby Kebbell.

La trama del film La furia dei Titani: la lancia della triade e il mito di Crono

La furia dei Titani è ambientato 10 anni dopo le vicende del primo capitolo. Anno dopo anno, gli umani hanno iniziato a pregare sempre meno le loro divinità, indebolendo il loro potere e facendo pian piano svanire ciò che avevano creato, come ad esempio il Tartaro, dove sono imprigionati da secoli i Titani.

È proprio Zeus a chiedere aiuto al protagonista, ma Perseo non è disposto ad ascoltarlo poiché deve prendersi cura di suo figlio Elios.

Di fronte a questo rifiuto, a Zeus non resta altro da fare che riunirsi con Ade, Ares e Poseidone per capire come affrontare questo imminente pericolo.

Accade però qualcosa di inaspettato: Ares e Ade si rivoltano contro gli altri dei, colpendo mortalmente Poseidone e imprigionando Zeus.

Ade invia sulla Terra una serie di figure leggendarie affinché seminino il panico tra gli uomini e lo stesso Perseo si trova a dover affrontare queste creature per proteggere suo figlio.

Il protagonista si reca, quindi, presso uno dei templi dedicati a suo padre, ma al suo posto compare Poseidone che gli rivela quanto accaduto, pregandolo di trovare suo figlio Agenore, che potrà dargli l’unica arma abbastanza potente da sconfiggere i Titani.

Perseo inizia così un nuovo viaggio alla ricerca della lancia della triade, l’unica speranza rimasta per salvare l’umanità. Inaspettatamente sarà proprio Ade ad aiutarlo in questa missione e Perseo si troverà faccia a faccia con il terribile Crono…riuscirà ad avere la meglio anche questa volta?