Scontro tra titani, diretto da Louis Leterrier

Lunedì 18 novembre 2024, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle 21:35, il film Scontro tra titani, un fantasy epico del 2010. La pellicola è diretta da Louis Leterrier, regista francese noto per la sua proficua collaborazione con Luc Besson, con cui ha realizzato The Transporter (2002) e Transporter: Extreme (2005), e per L’incredibile Hulk, con Edward Norton. Le musiche sono di Ramin Djawadi, che ha realizzato la colonna sonora de Il Trono di Spade, Il montaggio è di Vincent Tabaillon e i costumi di Lindy Hemming che curerà anche quelli de Il Cavaliere Oscuro.

Il film Scontro tra titani racconta le vicende di Perseo, interpretato da Sam Worthington, noto per il ruolo di Jake Sully in Avatar. Worthington torna qui in un ruolo da protagonista d’azione, consolidando la sua immagine di eroe avventuroso. Accanto a lui troviamo Ralph Fiennes, che dà vita al malvagio Ade, portando un’intensità oscura già vista in altri ruoli da villain, come Voldemort nella saga di Harry Potter. Liam Neeson interpreta Zeus dopo ruoli carismatici in pellicole come Schindler’s List e che si darà poi all’action con la saga di successo Taken.

La trama del film Scontro tra titani: il mito greco con strepitosi effetti speciali

Scontro tra titani segue Perseo, un semidio cresciuto come un uomo comune, che intraprende una missione per vendicare la sua famiglia, distrutta da Ade. Il film è ambientato in un contesto di ribellione umana contro gli dei, con la città di Argo che sfida apertamente il volere delle divinità.

Per punire l’umanità, Ade scatena il Kraken, un mostro devastante che minaccia di distruggere tutto. Per fermare la catastrofe e salvare la città, Perseo si unisce a un gruppo di guerrieri coraggiosi e parte per un viaggio pericoloso e pieno di insidie. Durante il cammino, affronta nemici letali e creature mitologiche, come la temibile Medusa e le streghe Graie, in un crescendo di tensione e avventura.

Il Kraken inizia a distruggere la città di Argo ma Perseo riesce infine a pietrificarlo con lo sguardo di Medusa: il mostro diventa così una pietra che si frantuma in mille pezzi. Ade va su tutte le furie e aggredisce Perseo, ma grazie all’aiuto del padre Zeus, il dio degli Inferi viene esiliato dal mondo dei vivi per mezzo di una spada forgiata da Efesto, che scarica fulmini provenienti da Zeus stesso. Ade è così sconfitto e, senza più potere, sprofonda negli Inferi: dei ed esseri umani sono finalmente salvi.