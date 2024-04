La furia di un uomo, Rai 2/ Trama dell’action thriller con Jason Statham, oggi, giovedì 25 aprile 2024

La furia di un uomo, diretto da Guy Ritchie

La furia di un uomo (il cui titolo originale è Wrath of Man) sarà trasmesso giovedì 25 aprile su Rai 2, a partire dalle ore 21,20. Questo film del 2021, diretto da Guy Ritchie (che ne ha curato anche la produzione e la sceneggiatura) – già conosciuto per film come Lock & Stock – Pazzi scatenati (1998), Sherlock Holmes (2009) e Aladdin (2019) – è un remake del film francese del 2004 intitolato Cash Truck, diretto da Nicolas Boukhrief.

Questa pellicola segna la quarta fruttuosa collaborazione tra il regista Ritchie e l’attore Jason Statham, che in questo thriller d’azione torna nelle vesti del protagonista Patrick Hill. Ma i nomi d’eccezione presenti nel cast non si fermano qui. Ricordiamo, infatti, Scott Eastwood – figlio di Clint Eastwood – nei panni di Jan, Jeffrey Donovan come Jackson Ainsley e Josh Hartnett che interpreta Dave “Bimbo Bello” Hancock. Il film è stato prodotto dalla Metro-Goldwyn-Mayer, Miramax e Toff Guy FIlms ed è uscito nelle sale inglesi il 7 maggio 2021, dopo un iniziale periodo di difficoltà a causa della pandemia di Covid-19. In Italia, invece, La furia di un uomo è stato pubblicato direttamente su Prime Video nel dicembre 2021.

La trama del film La furia di un uomo: un piano di vendetta svelato a poco a poco

Ne La furia di un uomo, siamo a Las Vegas, dove una rapina ad un furgone blindato scatena una serie di avvenimenti imprevedibili. Cinque mesi dopo questo avvenimento, Patrick Hill si unisce alla Fortico Security in qualità di guardia di un camion blindato. Gli inizi con i colleghi sono complessi e Patrick, soprannominato “H”, supera a malapena l’addestramento richiesto.

Tuttavia, ben presto, emergerà il grande segreto legato alla vera identità di Patrick. È durante un’ulteriore rapina – durante la quale Patrick si sbarazza dei ladri con un’inaspettata abilità di tiro -, infatti, che emergono i sospetti dell’FBI, ancora alle prese con le indagini della prima rapina. In La furia di un uomo con un intricato gioco di inganni e vendetta, man mano si scopre la vera identità di Patrick, determinato a trovare giustizia dopo la morte del figlio Dougie il giorno della prima rapina e il conseguente abbandono della moglie.

Con Las Vegas come sfondo e la tensione che sale alle stelle, Patrick Hill, che ben presto rivelerà la sua vera identità, si trova a doversi confrontare con il suo passato, affrontando i propri demoni interiori, mentre cerca di sopravvivere a un pericoloso gioco di inganni e tradimenti. In una lotta senza quartiere per la verità e la giustizia, ogni mossa sarà cruciale e i segreti verranno finalmente a galla. Cosa ne sarà di Patrick?











