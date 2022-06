La madre di Edoardo Tavassi demolisce Jeremias Rodriguez/ “Grazie alla sorella…”

Cosa è successo tra Edoardo Tavassi e Jeremias Rodriguez? Lui gli dà del mantenuto…

La madre di Guendalina e Edoardo Tavassi demolisce Jeremias Rodriguez. Durante i primi giorni di permanenza all’Isola dei Famosi, Edoardo aveva stretto un bel rapporto con Jeremias. Tutto poi è mutato quando Edoardo ha iniziato ad avvicinarsi a Nicolas Vaporidis, nemico di Jeremias. A quel punto il fratello di Belen si è vendicato rivelando un segreto che Edoardo gli aveva svelato. Il ragazzo aveva parlato di un suo momento di difficoltà e Jeremias se n’è approfittato accusandolo di farsi mantenere dalla sorella.

"Edoardo Tavassi è innamorato di Soleil", bomba di Guendalina/ "Sono preoccupata per Mercedesz"

Edoardo Tavassi è rimasto deluso però da quella frecciata: “Questa è stata una doccia fredda. Perché quando siamo arrivati qui io mi sono subito affezionato a lui. Pensavo che tra noi ci fosse un felling bello e credevo di aver trovato un buon amico. A questo punto so che non era così. Lui è cambiato totalmente quando ha visto che ho iniziato a parlare con Nicolas Vaporidis. Sì sono sicuro di quello che dico, perché lui mi ha proprio rivelato ‘chi è amico del mio nemico diventa mio nemico’. Ma questi sono discorsi che si fanno a dodici anni. Però la cosa che mi ha deluso di più è che ha rivelato una mia confidenza. Io gli avevo confessato che in un momento di difficoltà avevo chiesto un aiuto a mia sorella e lei mi aveva subito supportato. Lui davanti alle telecamere ha detto che sono un mantenuto“.

Carmen, Estefania e Maria Laura infrangono regolamento all'Isola/ Duro provvedimento: è caos tra i naufraghi!

La madre di Edoardo Tavassi attacca Jeremias Rodriguez: “E’ l’ultimo a poter giudicare…”

La madre di Edoardo Tavassi non è voluta rimanere in silenzio e ha preso una posizione. Sulle pagine del Settimanale Mio, la donna ha la rilasciato un’intervista in cui ha attaccato Jeremias Rodriguez. La donna ha fatto chiarezza spiegando che Edoardo ha un suo lavoro e che pertanto non viene mantenuto dalla sorella Guendalina: “Quello che ha fatto sull’Isola non è stato bello. Edoardo gli aveva confidato che in un momento di difficoltà era stato aiutato dalla sorella e da questo è venuto fuori che lui si fa mantenere da Guenda. Non è vero: Edo ha un suo lavoro e si mantiene da solo”.

Guendalina Tavassi anticipa il vincitore de L'isola dei Famosi/ "Ha dato quel tocco di magia..."

Poi la donna ha lanciato un’altra frecciata a Jeremias facendo intendere che la sua partecipazione al reality è dovuta solo al fatto di essere il fratello di Belen Rodriguez. La madre di Edoardo ha lasciato chiaramente intendere che la famiglia Rodriguez è potente e che pertanto Jeremias è l’ultima persona che può mettersi a giudicare: “Non so se lo stesso si possa dire per Jeremias Rodriguez, il signor Belen. Grazie alla sorella ha fatto i reality e tutta la famiglia è venuta in Italia: credo che lui sia l’ultimo a poter giudicare”. La donna ha così fatto chiarezza escludendo che il figlio venisse mantenuto dalla sorella Guendalina. Edoardo stava attraversando un momento delicato e ha chiesto aiuto alla sorella.











© RIPRODUZIONE RISERVATA