La musica che gira intorno, Fiorella Mannoia/ Il meglio della prima serata (Replica)

Fiorella Mannoia torna in replica con la prima puntata di La musica che gira intorno

Rai1 ripropone in prima serata La musica che gira intorno, due appuntamenti speciali condotti da Fiorella Mannoia, andati in onda a gennaio di quest’anno. La Mannoia alterna sul palco grandi ospiti del mondo musicale, della tv, del teatro e del cinema, per celebrare la musica di Ivano Fossati, in onda sabato 14 e sabato 21 agosto alle 21.25. Tanti i momenti indimenticabili del primo di questi due appuntamenti.

La Mannoia parte subito col botto, presentando sul palco Antonello Venditti e Francesco De Gregori. Arriva poi il momento di un meraviglioso duetto con Marco Mengoni che segue il monologo toccante di Edoardo Leo. Bello anche il momento dedicato a Claudio Baglioni, che regala al pubblico un po’ della sua grande musica. A lui segue poi Luciano Ligabue. L’artista canta ma si diletta anche in un aneddoto che svela come nascono le sue canzoni. Di fronte a tale spiegazione, arriva poi anche Flavio Insinna, suo grande fan.

La musica che gira intorno, da Siani a Bocelli: la replica su Rai 1

La prima serata de La musica che gira intorno di Fiorella Mannoia prosegue con la straordinaria interpretazione di Andrea Bocelli del brano Hallelujah. Al toccante momento ne segue poi uno più divertente che ha come protagonista Alessandro Siani, che si diletta in un monologo in cui omaggia Diego Armando Maradona. Da Siani si passa dunque ad Ambra Angiolini e si torna poi all’attore Edoardo Leo.

Sul palco, nella prima serata dello show, c’è anche Amadeus che, al tempo, sponsorizzava il Festival di Sanremo. Una serata in cui la musica sarà dunque grande protagonista ma non l’unica: momenti divertenti si alterneranno a momenti di riflessione e a monologhi particolarmente toccanti. Appuntamento questa sera su Rai 1.

