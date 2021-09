La notte della Taranta 2021/ Diretta Rai1 con Al Bano, Madame e il Volo

La notte della Taranta 2021: diretta concerto Raiuno

Per la prima volta, La notte della Taranta, il più grande Festival d’Italia nonchè evento popolare tra i più famosi d’Italia, viene trasmessa su Raiuno. L’appuntamento è per sabato 4 settembre, in seconda serata. Alle 23.15, la rete ammiraglia della Rai trasmetterà il Concertone della Notte della Taranta che si è svolto il 28 agosto a Melpignano (Lecce), nel piazzale dell’ex Convento degli Agostiniani.

L'ORA LEGALE/ Su Canale 5 il film di Ficarra e Picone che ha vinto 2 Nastri d'argento

L’evento, organizzato dalla Fondazione La notte della Taranta, ogni anno, attira a Melpignano migliaia di persone, affascinate non solo dalla musica, ma anche dalla cultura e dalla tradizione dell’evento. Il concerto è finalizzato alla rispoperta dei luoghi, della cultura e dalla tradizione del Salento, una zona della Puglia che sempre di più attira migliaia di turisti ogni anno. Il concdertone della Notte della Taranta 2021 ha come padrone di casa un pugliese doc come Albano Carrisi.

FOLLIA AD ALTA QUOTA7 Su Rai 2 il film con riprese mozzafiato in quota

Al Bano, Il Volo e Madame sul palco della La notte della Taranta 2021

Il Concerto della notte della Taranta si è svolto con la presenza del pubblico. Nel pieno rispetto della normativa anti-covid, l’evento è stato seguito dagli spettatori che hanno potuto così riscoprire la bellezza della musica tradizionale. Albano Carrisi, padrone di casa dell’evento, è stato anche il narratore della serata. Ospiti del concerto anche Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto de Il Volo.

Inoltre, al concerto hanno partecipato due Maestri Concertatori, Enrico Melozzi e Madame i quali, avvalendosi di un gruppo di circa trenta tra i migliori musicisti del Salento, hanno reinterpretato i classici della tradizione musicale locale. L’appuntamento, dunque, è per le 23.15. Il concerto potrà essere seguito in diretta televisiva su Raiuno o in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay.

GUARDIANS - IL RISVEGLIO DEI GUARDIANI/ Su Italia 1 il film fantasy 'ambizioso'

© RIPRODUZIONE RISERVATA