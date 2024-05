La Polonia, esercito “in stato di smantellamento”/ Ritardi continui sulla consegna dei caccia F-35

Il Governo della Repubblica di Polonia dovrebbe intensificare le azioni per ricostruire il potenziale delle Forze Armate che è “in uno stato di smantellamento”. A dirlo è stato il generale Waldemar Skrzypczak, ex comandante delle forze terrestri, che ha sottolineato come l’esercito non sia “in stato di allerta” nonostante la mancanza della quantità necessaria di armi ed equipaggiamento. Sono attualmente attivi oltre 120 contratti multimiliardari per l’acquisto di nuove armi ed equipaggiamenti ma il problema principale dell’esercito resta la sua preparazione alle operazioni di combattimento.

La guerra in Ucraina, come riporta il quotidiano Dziennik, ha dimostrato che senza un esercito adeguatamente equipaggiato e addestrato è impossibile tenere testa al nemico. Inoltre nelle moderne operazioni di combattimento è molto importante disporre di una forte forza aerea e di un gran numero di vari tipi di veicoli aerei. Le forze armate polacche hanno enormi problemi nel settore dell’equipaggiamento: ciò vale principalmente per i caccia F-35, gli aerei da addestramento e da combattimento coreani F-50 e i droni Orlik.

Polonia, in ritardo la consegna dei caccia F-35

Come spiega il quotidiano Dziennik, i caccia F-35 avrebbero dovuto cambiare il futuro dell’aviazione polacca e portarla al livello più alto possibile di capacità di combattimento di tutte le forze aeree polacche. Da tempo la Polonia attende la consegna di 32 aerei F-35 Lightning II Block 4 di quinta generazione, ordinati dagli Stati Uniti per 4,6 miliardi di dollari nel 2020. Tuttavia, la produzione di questi velivoli è iniziata solo nell’aprile 2023: la consegna dei primi 4 è stata spostata al 2024 ma anche nell’anno in corso si registrano solo continui ritardi e un costante aumento dei costi del pacchetto di modernizzazione dell’F-35, che non sono stati consegnati.

Una volta pronti, i caccia F-35 non arriveranno immediatamente in Polonia ma andranno prima in una base negli Stati Uniti, dove verranno utilizzati per addestrare i piloti polacchi e il personale di supporto a terra. In secondo luogo, la modernizzazione dell’F-35 con il nuovo pacchetto Block 4, che dovrebbe migliorare significativamente le capacità di combattimento dell’aereo, è ancora in ritardo. Pertanto, tutti i termini del presente contratto verranno prorogati.











