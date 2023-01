La Porta Rossa 3/ Anticipazioni 18 gennaio: Vanessa deve tradire Cagliostro?

La Porta Rossa 3, anticipazioni Rai 2 seconda puntata di mercoledì 18 gennaio

La Porta Rossa 3 prosegue su Rai 2 con la seconda puntata, composta da altri due episodi, in onda mercoledì 18 gennaio. In questa ultima stagione vediamo come tutti i protagonisti sono legati tra loro da un unico caso; inoltre scopriremo meglio il rapporto che intercorre tra il commissario-fantasma Cagliostro e la giovane medium Vanessa, la quale ancora deve capire a pieno i suoi poteri. Il backout che ha lasciato Trieste al buio continua ad avere ripercussioni sulle vite dei nostri protagonisti. In questo nuovo appuntamento, da un lato abbiamo l’indagine sugli atti vandalici compiuti in città, dall’altra Cagliostro è messo di fronte a una scelta quando deve trovare il coraggio di confidare a Vanessa della visione che ha avuto.

Che Dio ci Aiuti 7/ Anticipazioni 19 gennaio: Suor Angela va via? Azzurra in crisi

Infatti, nel primo episodio de La Porta Rossa 3 di stasera, il commissario-fantasma è tormentato da un’immagine di morte, in cui la giovane medium sembra rischiare la vita. Troverà la forza di rivelarle ciò che ha visto? Intanto, Paoletto prosegue le indagini sugli atti vandalici commessi a Trieste durante il blackout, e arriva ad arrestare Andrea, uno dei responsabili. Il ragazzo, però, alimenta il mistero quando durante l’interrogatorio confessa come lui e altri giovani siano stati arruolati e manovrati per fomentare quei disordini. Paoletto sembra conoscere molto bene Andrea: per quale motivo? E chi ha ordinato ai blackblocker di causare danni? Sono tante le domande che affollano la testa del commissario…

Il nostro Generale, Carlo Alberto dalla Ciesa/ Diretta: ritorno a Palermo e attentato

La Porta Rossa 3, anticipazioni 18 gennaio: Vanessa, una scelta difficile da prendere

Nell’episodio successivo de La Porta Rossa 3, sempre in onda il 18 gennaio, Anna si mette ad indagare per conto suo a proposito del Centro Studi e finisce per incontrare anche l’ambiguo professor Braida. Il magistrato riuscirà a scoprire qualcosa grazie pure al prezioso aiuto del custode Luka Levani. Per Vanessa arriva un momento molto difficile quando si troverà a dover decidere se continuare o meno ad aiutare Cagliostro.

Sempre più legata ai contatti che ha stretto nel Centro Studi, al fine di poter salvare quella nuova comunità a cui ha scelto di appartenere, Vanessa viene messa di fronte a una decisione: deve tradire Cagliostro e la loro amicizia, sfruttando i suoi poteri. Vanessa cederà? Sarà davvero disposta a sacrificare quanto ha lui e il commissario hanno condiviso finora? Non ci rewsta che guardare la puntata de La Porta Rossa 3 di stasera.

P2, COS'È LOGGIA MASSONICA DI LICIO GELLI/ Dalla Chiesa fece domanda di iscrizione?

© RIPRODUZIONE RISERVATA