La Porta Rossa 3/ Anticipazioni ultima puntata 1 febbraio: Cagliostro varca la Porta

La Porta Rossa 3, anticipazioni quarta e ultima puntata del 1° febbraio 2023

L’ultima missione di Leonardo Cagliostro ne La Porta Rossa 3, che si conclude stasera, 1° febbraio, con la quarta puntata, nonché quella conclusiva di stagione. Dopo gli eventi della serata di Halloween, ogni cosa è cambiata e il nostro protagonista, interpretato da Lino Guanciale, si troverà finalmente a varcare la Porta Rossa che separa i vivi dai morti? E’ quello che cercheremo di scoprire nell’ultima puntata di stasera. La vita di Anna è appesa a un filo dopo l’esplosione, e non sappiamo se riuscirà a farcela e se passerà oltre la Porta e vedrà l’amato marito. L’ultima puntata metterà anche Cagliostro e Vanessa faccia a faccia: il loro misterioso legame troverà una risposta? Quel che è certo è che è la fine di un’era: La Porta Rossa aveva debuttato su Rai2 a inizio 2017 con la prima stagione. Scopriamo nel dettaglio le anticipazioni sull’episodio 3×07.

Oh Young-soo accusato molestie sessuali/ L'attore di Squid Game sarà processato

Passato e presente di Leonardo Cagliostro si mescolano in quella che sarà la sua ultima indagine: scoprire cos’è davvero accaduto alla festa di Halloween a cui tutta la città ha partecipato. Un’esplosione ha gettato i partecipanti nel caos, interrompendo il concerto e facendo preoccupare molte persone. Anna è in fin di vita e viene portata via: si teme il peggio. Cagliostro osserva tutto senza poter muovere un dito né toccare la sua amata moglie. Stella ritorna finalmente nella vita di Paoletto, è in lacrime, ma non gli fornisce troppe spiegazioni sul perché sia scomparsa misteriosamente. E a lui sta bene così. Filip, invece, è a un bivio: non sa se andare avanti con la sua nuova vita, partire e lasciarsi tutto alle spalle, oppure seguire il suo cuore, che gli dice di stare con Vanessa e supportarla in questa sua ultima missione.

BLACK OUT: VITE SOSPESE/ Anticipazioni e diretta 30 gennaio: Giorgio é la vittima?

La Porta Rossa 3, anticipazioni ultima puntata: il legame tra Cagliostro e Vanessa svelato…

La Porta Rossa 3 si conclude con l’episodio 3×08, concentrato sull’enigmatico legame tra Cagliostro e Vanessa. Fin dalla prima puntata ci siamo chiesti per quale motivo la giovane medium venisse tormentata dal fantasma, e perché lui fosse così legato a lei: senza Vanessa, Leonardo non poteva muoversi, né poteva comunicare con la moglie Anna, rimasta vedova dopo il suo terribile omicidio. Ora, stando alle anticipazioni, avremo tutte le risposte di cui abbiamo bisogno. Cagliostro e Vanessa sono l’uno di fronte all’altra, pronti per la sfida decisiva della loro vita, ma anche quella più difficile. Riusciranno a portare a compimento la loro impresa? E soprattutto, per Cagliostro è giunto il momento di oltrepassare la Porta Rossa e congedarsi dal mondo dei vivi?

LEGGI ANCHE:

Le indagini di Lolita Lobosco 2/ Anticipazioni e diretta: tutto finito con Danilo?

© RIPRODUZIONE RISERVATA