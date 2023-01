La Porta Rossa 3/ Anticipazioni ultima puntata 1° febbraio: il legame tra Cagliostro

La Porta Rossa 3, anticipazioni quarta e ultima puntata 1° febbraio 2023

Si conclude La Porta Rossa 3 con la quarta e ultima puntata in onda mercoledì 1° febbraio. Siamo ormai agli sgoccioli delle indagini sul blackout che ha lasciato Trieste al buio, e Anna è determinata a scoprire la verità: ci riuscirà? Attenzione anche al rapporto tra Cagliostro e Vanessa, che finalmente arriverà a una svolta: scopriremo finalmente cosa li ha legati fin dal primo momento? La Porta Rossa 3, composta da quattro puntate, è ambientata tre anni dopo gli eventi della seconda stagione, in cui le strade di tutti i protagonisti si sono separati; ciascuno era pronto a ricominciare da zero, a partire da Anna, che era in partenza per Siena con la sua figlia, ma un blackout e l’incidente stradale di Eleonora, madre di Vanessa, riporta tutti nel luogo dove ogni cosa è iniziata.

Nel dettaglio, scopriamo le anticipazioni sull’episodio 3×07. Un episodio decisivo, come si evince dalla trama, in cui passato e presente di Leonardo Cagliostro finiscono per mescolarsi l’un l’altro in quella che sarà la sua ultima indagine, che riguarda i fatti successi nel corso dell festa di Halloween. In quella serata molte cose sono cambiate, e una sorpresa decisiva ha stravolta il corso degli eventi. Per quanto riguarda gli altri personaggi, vediamo come Stella ritorna finalmente nella vita di Paoletto, ma senza fornirgli troppe spiegazioni sul perché sia scomparsa misteriosamente. E poi c’è Filip, che non sa se ascoltare il cuore (quindi Vanessa) oppure andare avanti con la sua vita.

La Porta Rossa 3, anticipazioni ultima puntata: Cagliostro e Vanessa legati perché…

L’ultima puntata de La Porta Rossa 3 svelerà, come detto prima, il legame misterioso che intercorre tra Cagliostro e Vanessa. Fin dal suo esordio ci siamo chiesti perché il commissario-fantasma apparisse solo alla giovane medium, quasi come se lei fosse stata “scelta”. I due si sono da sempre cercati, respinti, e poi di nuovo avvicinati. Cagliostro ha bisogno di Vanessa per comunicare con Anna, sua moglie, nel mondo dei vivi. E ora che siamo giunti alla conclusione della serie, quale sarà il destino di tutti i personaggi?

Nell’episodio 3×08, l’ultimo de La Porta Rossa, Cagliostro e Vanessa si trovano di fronte alla sfida decisiva della loro vita, ma anche quella più difficile. Le loro scelte saranno importanti perché permetteranno loro di trovare le tante domande che sono rimaste in sospeso. Ma riusciranno nella loro impresa? Scopriranno cosa li lega in modo così indissolubile? E soprattutto, per Cagliostro è giunto il momento di oltrepassare la Porta Rossa?











