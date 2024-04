La Promessa/ Anticipazioni 9 aprile 2024: Jana dovrà aiutare Manuel con la Duchessa di Infantes

Le anticipazioni de La promessa, riferite alla puntata in onda domani 9 aprile 2024, rivelano che Jana è molto curiosa di conoscere cosa farà Curro dove avergli rivelato la verità. La cameriera, però, ha un colpito ben più importante da svolgere alla tenuta.

Manuel ha bisogno di lei e delle sue sapienti cure per poter aiutare la madre, la Duchessa di Infantes. Jana accetterà l’importante compito affidatole dall’amato? La puntata di domani sarà ricca di momenti di dolcezza, ma anche colpi di scena graditi agli amanti della soap.

Anticipazioni Endless Love, puntata 9 aprile 2024/ Salih decide di rompere con Zeynep

La promessa, anticipazioni del 9 aprile 2024: Curro si dedica all’amore per Martina

Jana ha rivelato a Curro di essere sua sorella; il giovane è rimasto inizialmente senza parole e per giorni ha ignorato Martina che, intanto, gli aveva rivelato il suo amore. La cameriera è molto preoccupata della reazione del fratello e spera che si riprenda presto.

Anticipazioni Beautiful 9 aprile 2024/ Brooke teme che Ridge possa scoprire la verità su Deacon

Le anticipazioni de La promessa del 9 aprile rivelano che Curro, dopo lo shock iniziale causato dalla confessione di Jana, torna in sé e decide di dedicare finalmente le sue attenzioni a Martina e all’amore che nutre per lei. Nel frattempo, Manuel chiede un favore molto importante a Jana: alleviare i dolori che tormentano la Duchessa di Infantes a causa della lombalgia. La cameriera decide di aiutare l’amato, ma rifiuta la mancia che Mercedes le vuole dare come ringraziamento.

La promessa, cosa è accaduto nelle scorse puntate

Nelle puntate precedenti de La promessa, Cruz è tornata alla tenuta dopo il periodo in ospedale. Il suo inaspettato ritorno ha fatto infuriare Elisa che voleva sbarazzarsi della Marchesa per poter assumere il controllo della tenuta. La Marchesa, però, ha ben altri problemi da risolvere.

Il paradiso delle signore, Danilo D'Agostino rivela: "Matteo farà un gesto estremo"/ Clamorosa anticipazione

Manuel ha lasciato che la gestione della villa finisse nelle mani inesperte di Catalina e questo Cruz non lo accetta. I due hanno una discussione piuttosto accesa… La moglie di Don Alonso viene a conoscenza di un segreto che potrebbe mettere in difficoltà Elisa. Cruz ha scoperto dei dettagli sulla morte del marito della baronessa e cerca di usare queste informazioni contro di lei.











© RIPRODUZIONE RISERVATA