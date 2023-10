La promessa/ Anticipazioni 10 ottobre 2023: Curro, sconvolto, cerca conforto in Jana

La promessa, anticipazioni puntata in onda il 10 ottobre 2023 su Canale 5

Le anticipazioni de La promessa, in onda oggi 9 ottobre, ci svelano che dopo la sconvolgente rivelazione di suo padre, Curro vorrebbe confidarsi con Jana, che le è stata così vicino in questi ultimi tempi. Il ragazzo è molto turbato dallo scoprire che Lorenzo non è davvero suo padre. Aveva i suoi dubbi, ma la verità gli ha fatto davvero male. Inoltre, Curro avanza il desiderio di conoscere qualcosa in più sul suo genitore biologico, almeno il suo nome, ma Cruz glielo vieta categoricamente. Nel frattempo, Alonso ha deciso di non licenziare più la servitù, dopo il loro aiuto nello smascherare Camilo. Tuttavia Gregorio non è d’accordo, e consiglia al marchese di cacciare qualcuno dalla tenuta come avvertimento. Il padrone, però, non è dello stesso parere.

Il comportamento di Gregorio insospettisce sempre di più Pia e Romulo. Poi, Pia decide di parlare con il terribile maggiordomo per via degli atteggiamenti che ha con Maria, quindi gli chiede di essere più comprensivo: la giovane è in ansia per la sorte del suo fidanzato, e non ha più notizie da lui da quando è partito. Ciò sta influenzando il suo lavoro poiché appare molto distratta.

La promessa, anticipazioni del 10 ottobre 2023: cosa succede oggi?

Le altre anticipazioni de La promessa di oggi ci dicono inoltre che Curro cerca Jana: vuole confidarsi con lei in merito a quanto gli è stato rivelato da Cruz e Lorenzo. La domestica, nonché sua sorella, accoglie il suo sfogo, e gli promette che ben presto riceverà nuove risposte in merito ai suoi genitori. Il loro caloroso dialogo viene interrotto da Cruz che è furiosa. Curro, ovviamente, tratterà male Jana, la quale ci resterà malissimo e potrebbe prendere la decisione di rompere in maniera definitiva i rapporti col fratello…

La promessa: dove eravamo rimasti?

Nelle puntate precedenti de La promessa, Curro, spinto da Jana, comincia ad indagare su chi sia realmente Lorenzo: è suo padre biologico oppure la sua vita è tutta una menzogna? Il ragazzo dovrà parlarne con Cruz e farlo al più presto possibile. Jana è felice che suo fratello cominci finalmente a mettere insieme i pezzi, ma Maria non si fida molto del ragazzo. La dichiarazione che Curro tanto aspetta arriva come un fulmine a ciel sereno: Lorenzo non è il suo vero padre.

Il matrimonio di Manuel e Jimena si avvicina, e Jana è messa sotto pressione da questa notizia e sa di doversi sbrigare a rimettere in piedi l’aereo di Manuel: solo così può sperare che il giovane ricordi qualcosa sul suo passato. Maria è preoccupata perché non ha avuto più notizie da Salvador da quando è partito per il fronte, e teme gli sia successo qualcosa.

