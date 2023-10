La promessa/ Anticipazioni 12 ottobre 2023: Jana, Curro la tratta male e lei si sfoga con…

La promessa, anticipazioni puntata in onda il 12 ottobre 2023 su Canale 5

Le anticipazioni de La promessa, in onda oggi 12 ottobre, ci svelano che Curro ha risposto male a Jana davanti a Cruz. Un’altra volta. La domestica si sente malissimo per come il fratello la tratta davanti alla marchesa, ma questa volta capisce che lui ha superato ogni limite. Dopo essersi confidato con lei, e averla considerata al pari di un’amica, il signorino ha cambiato atteggiamento nel momento in cui Cruz li ha interrotti, ricordandogli che Jana è solamente parte della servitù, quindi deve rivolgere parola solo a persone del suo rango. Oltretutto la marchesa ha anche umiliato la nostra protagonista, ricordandole di stare al suo posto e di non importunare nessuno della casa. Jana è sconsolata e trova rifugio nell’unica amica che possa darle conforto.

Maria c’è sempre stata per lei, ecco perché Jana le va incontro per sfogarsi. Curro ha superato il limite, e lei è stata una sciocca a fidarsi di lui. Come può continuare a permettergli di trattarla in quel modo? Jana arriverà a prendere una decisione molto drastica nei confronti di colui che considera suo fratello…

La promessa, anticipazioni del 12 ottobre 2023: cosa succede oggi?

Le altre anticipazioni de La promessa di oggi ci dicono inoltre che Teresa si ritrova a ripensare al barone e a come ha quasi rischiato di essere aggredita da lui. Mauro le consiglia di cercare di superare la cosa e di provare a godersi la vita, lasciandosi alle spalle quel brutto ricordo. Nel frattempo, Pia continua ad accusare dolori a causa della sua gravidanza. Quando sviene all’improvviso, stavolta viene soccorsa da Gregorio, che le offre subito il suo aiuto. Il maggiordomo la soccorre prima che possa cadere a terra, poi la invita a sedersi per raccontarle cosa le stia succedendo. Gregorio è all’oscuro della gravidanza della domestica…

La promessa: dove eravamo rimasti?

Nelle puntate precedenti de La promessa, Curro, incoraggiato da Jana, comincia a indagare su chi sia il suo vero padre, facendo anche domande a Cruz; sarà proprio quest’ultima a rivelargli tutta la verità. Il ragazzo quindi affronterà Lorenzo, che gli darà conferma: lui non è suo figlio, ma non ha idea di chi possa essere suo padre. Inoltre lo minaccia di non diffondere questa storia per non disonorarlo. Curro si confida quindi con Jana. Nel frattempo, Maria è ancora molto turbata dal bacio ricevuto da Lope e ne parla con Martina, senza però fare il nome del giovane. Pia e Romulo continuano ad indagare per cercare di scoprire per quale motivo Gregorio prova del risentimento nei confronti del maggiordomo.

Jimena e Catalina stanno cercando di sistemare l’aereo di Manuel, ma il tempo stringe: la data del matrimonio del signorino con Jimena si avvicina sempre di più.











