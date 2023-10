La promessa/ Anticipazioni 11 ottobre 2023: chi è il vero padre di Curro?

La promessa, anticipazioni puntata in onda l’11 ottobre 2023 su Canale 5

Le anticipazioni de La promessa, in onda oggi 11 ottobre, ci svelano che Curro ha bisogno di risposte dopo la sconvolgente rivelazione di Cruz. L’aver scoperto che Lorenzo non è il suo vero padre, ha aperto in lui più domande che mai. Chi era dunque costui? Jana cerca di spiegargli ciò che conosce, anche se le informazioni a sua disposizione sono poche. E così gli racconta di aver saputo che prima dell’incidente, sua madre non poteva avere figli. In seguito, però, è rimasta incinta. Per Curro arriva quindi il confronto che tanto temeva: deve far sapere al capitano Mata, colui che finora sapeva essere suo padre, di essere a conoscenza di tutta la verità. Il faccia a faccia tra i due lascerà il povero Curro col cuore a pezzi, perché comprenderà che Jana ha sempre avuto ragione sulla questione.

La promessa, anticipazioni dell’11 ottobre 2023: cosa succede oggi?

Le altre anticipazioni de La promessa di oggi ci dicono inoltre che continuerà a tenere banco la rivelazione su Lorenzo, che non è il vero padre di Curro. Ad aggravare le cose ci sarà anche Cruz, la quale racconterà al ragazzo di non sapere di chi possa essere figlio. La marchesa si comporta in modo freddo col nipote e gli rivela che l’unica persona in grado di fornirgli le risposte che cerca è sua madre Eugenia. Nel frattempo, anche nella cucina l’aria è molto tesa: bisogna preparare da mangiare, e il nuovo maggiordomo non fa che trattare Maria sempre peggio. Lope inizia ad innervosirsi per questa situazione.

La promessa: dove eravamo rimasti?

Nelle puntate precedenti de La promessa, Curro, spinto da Jana, comincia ad indagare su chi sia realmente Lorenzo: è suo padre biologico oppure la sua vita è tutta una menzogna? Il ragazzo dovrà parlarne con Cruz e farlo al più presto possibile. Jana è felice che suo fratello cominci finalmente a mettere insieme i pezzi, ma Maria non si fida molto del ragazzo. La dichiarazione che Curro tanto aspetta arriva come un fulmine a ciel sereno: Lorenzo non è il suo vero padre. Sconvolto, il ragazzo si confida con Jana.

Pia e Romulo continuano a indagare su Gregorio, non capendo ancora per quale motivo il maggiordomo si comporti così con Romulo. Il matrimonio di Manuel e Jimena si avvicina, e Jana è messa sotto pressione da questa notizia e sa di doversi sbrigare a rimettere in piedi l’aereo di Manuel: solo così può sperare che il giovane ricordi qualcosa sul suo passato. Maria è preoccupata perché non ha avuto più notizie da Salvador da quando è partito per il fronte, e teme gli sia successo qualcosa.

