La promessa/ Anticipazioni 12 settembre 2023: la verità sulla morte del barone!

La promessa, anticipazioni puntata in onda il 12 settembre 2023 su Canale 5

Le anticipazioni de La promessa, in onda oggi 12 settembre, ci svelano che la morte del barone segna un colpo di scena non indifferente per la soap spagnola. Jana, Teresa, Pia e Maria si riuniscono per condividere angosce e paure, rievocando gli ultimi eventi della notte in cui il barone è morto. Scopriamo quindi tutta la verità. Giorni prima dell’accaduto, il barone, prima di partire per un viaggio, tenta di violentare Teresa, ma Pía arriva per affrontare il padre della marchesa e lo uccide con una statuetta. In quel momento Maria e Jana entrano nella sala da fumo e non possono credere a ciò che vedono: il barone è morto! Dopo aver constatato la sua morte, le quattro donne si ritrovano a doversi sbarazzare del corpo.

Come fare? Il gruppo prova a nasconderlo nell’antico tappeto della sala, poi, con molta calma, lo trasportano nell’area di servizio. Il tutto avviene senza che nessuno si accorgesse di nulla, nonostante Teresa continui a piangere, ancora sotto shock per quanto accaduto. Una volta arrivate lì, le quattro si chiedono in che modo potranno liberarsi del corpo del barone.

La promessa, anticipazioni del 12 settembre 2023: cosa succede oggi?

Le altre anticipazioni de La promessa di oggi ci dicono inoltre che María propone di seppellire il cadavere del barone in giardino e di piantarvi sopra dei cespugli di rose, ma i giardinieri potrebbero accorgersene, quindi non è assolutamente una buona idea. Jana ha quindi un’idea: inscenare un’improvvisa partenza per Cordova, in modo da non destare alcun sospetto. Per questo motivo, caricano il corpo in macchina, preparargli i suoi bagagli, e poi la lanciano in un crepaccio con l’uomo a bordo. In questo modo, il tutto sembrerà un tragico incidente. Mentre Pia e Jana si occupano di questo, Maria e Teresa rimangono in casa a cancellare le prove del delitto…

La promessa: dove eravamo rimasti?

Nelle puntate precedenti de La promessa, Salvador è stato portato via dalla Guardia Civile per essere interrogato. Lope, in seguito, rivela a Maria il vero motivo per cui il giovane è stato arrestato. A quel punto i due andranno da Romulo per chiedergli di andare in caserma, ed intercedere per Salvador. Nel frattempo, Martina rimprovera Mauro e gli restituisce la medaglietta che questi aveva regalato a Leonor. Intanto, Jana va avanti con il suo piano e ruba una pistola dal comodino in salotto. In seguito, la ragazza confessa a Manuel il suo amore, ma gli dice anche che non potranno mai stare insieme: la loro storia non potrà avere un seguito ed è destinata a non avere un lieto fine. La famiglia De Lujan partecipa al funerale del barone De Linaja insieme alle persone più care del defunto.











