La promessa/ Anticipazioni 14 novembre 2023: Jimena, gravi accuse a Catalina

La promessa, anticipazioni puntata in onda il 14 novembre 2023 su Canale 5

Le anticipazioni de La promessa, in onda oggi 14 novembre, ci svelano che Candela è andata via da La Promessa per un po’ di tempo. La cameriera ha tanto da digerire dopo gli eventi degli ultimi tempi. Per coprirla, Lope e Simona sono costretti a riferirlo a Pia e poi chiederle aiuto per coprire la sua assenza. Vista la sua vicinanza con Don Gregorio, i due sperano che la donna possa riuscire a giustificare Candela davanti al temibile maggiordomo. Nel frattempo, Candela viene sostituita da Teresa in maniera momentanea.

Lorenzo e Curro hanno capito di avere una nemica in comune: Cruz. La marchesa ha cercato di separare padre e figlio raccontando al ragazzo la verità su quanto accaduto ad Eugenia. Il Capitano, però, ha spiegato a Curro la sua versione dei fatti, che per ora sembra convincerlo. L’obiettivo è quello di liberarsi di Cruz, e possono farlo solo restando uniti.

La promessa, anticipazioni del 14 novembre 2023: cosa succede oggi?

Le altre anticipazioni de La promessa di oggi ci dicono inoltre che Jimena è sospettosa dopo che Manuel ha deciso di annullare la loro luna di miele per restare in tenuta. Il novello sposo dichiara di non sentirsi molto bene. Ma sarà davvero questa la verità? Jimena non si fida, quindi decide astutamente di osservare ogni sua mossa. Ed è così che scopre che Jana e Catalina hanno ricostruito l’aereo del ragazzo, dopo quello andato perduto in quel suo incidente. La novella sposa non approva proprio quello che le due hanno fatto, specialmente perché lei e Cruz si erano impegnate così tanto per evitare che Manuel ricordasse la sua passione per il volo.

Infastidita, Jimena affronta Catalina, poi riferisce tutto a Cruz. Quest’ultima penserà di mettere in atto un piano molto astuto per fare in modo che Manuel smetta di pensare al volo, o a qualunque attività ad esso legata, una volta per tutte. Riuscirà a mettere a segno il suo malefico progetto insieme a Jimena?

La promessa: dove eravamo rimasti?

Nelle puntate precedenti de La promessa, Jana racconta a Maria di aver incontrato Manuel nell’hangar e di aver fatto un giro sull’aeroplano con lui. Cruz, invece, rivela a Curro la verità sul rapporto tra suo padre e sua madre Eugenia. Petra cerca di convincere Cruz a licenziare Pia, che ha mentito sul suo aborto. Lorenzo racconta a Curro la sua versione dei fatti sul matrimonio con Eugenia. Martina cerca di carpire qualche informazione in più su Salvador, nella speranza di dare buone notizie a Maria, ma Alonso non ha proprio intenzione di ascoltare né lei, né le richieste di Catalina, che insiste con la storia del testamento.

