La Promessa/ Anticipazioni 15 marzo 2024: Lorenzo sempre più vicino a Catalina, ma…

Oggi pomeriggio, venerdì 15 marzo 2024, va in onda una nuova puntata de La promessa, alle 16.40 come sempre su Canale 5. Nella puntata di ieri ha tenuto banco la situazione legata a Simona, che teme che Candela sia innamorata di Don Carlos. L’obiettivo della cameriera è quello di tenere la collega il più lontano possibile dall’insegnante, affinché non scopra il suo segreto. Lorenzo, intanto, continua a lusingare Catalina nel tentativo di conquistarne la fiducia, avvicinarsi a lei e poter acquisire maggior potere sugli affari della tenuta.

Nel nuovo appuntamento di oggi, stando alle anticipazioni riportate da Coming Soon, Lorenzo mette in atto il suo piano per conquistare Catalina: recuperare la spilla della madre della ragazza, riconsegnargliela e ottenere così la sua fiducia. Il protagonista riesce nel suo intento: ricompra la spilla e la restituisce a Catalina, avvicinandosi così alla sua fiducia. Tuttavia Don Lorenzo ha un altro problema da risolvere: rintracciare l’identità misteriosa che l’ha colto in flagrante mentre si scambiava un bacio con Elisa.

Come proseguono le anticipazioni de La Promessa, Don Lorenzo deve rintracciare e portare al silenzio chi l’ha beccato mentre si baciava con Elisa. Se si venisse a scoprire, infatti, tutti comprenderebbero che la loro relazione è iniziata ben prima della cacciata di Cruz e che il responsabile dei mali della marchesa è proprio lui. Allo stesso tempo, però, Lorenzo vuole accaparrarsi la ricca eredità del Barone e, per farlo, non può allontanarsi dalla baronessa.

Spaventato dalla situazione, Don Lorenzo affronta Curro e lo informa della sua intenzione di rintracciare la persona misteriosa. Curro, a seguire, corre ad informare Jana e a metterla in guardia circa le intenzioni di Lorenzo. La ragazza promette che farà assoluta attenzione e che non ha alcuna intenzione di farsi stanare, né da Lorenzo né tantomeno da Elisa.

