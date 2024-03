La Promessa/ Anticipazioni 18 marzo 2024: Curro è costretto ad intervenire per proteggere Jana

Anticipazioni La promessa puntata 18 marzo 2024

Nelle anticipazioni della puntata di oggi de La Promessa, lunedì 18 marzo, Curro si infuria con il padre. Il giovane è, infatti, a conoscenza del piano del Conte per capire chi è la persona che lo ha visto mentre baciava Elisa. Per questo Curro metterà in guardia Jana.

La cameriera è, infatti, la sospettata numero uno di Don Lorenzo e il giovane per proteggerla decide di prendersi la colpa di tutto. Curro finge, dunque, di essere lui la persona che il Conte cerca ovvero la persona che lo ha visto amoreggiare con la baronessa. La puntata si prospetta ricca di colpi di scena e momenti di tensione; cosa succederà?

La promessa, anticipazioni del 18 marzo 2024: cosa succede oggi?

Nella puntata di oggi, Jana è in pericolo. Don Lorenzo è a conoscenza sia lei la “guardona” che lo ha visto amoreggiare con Elisa. Curro mette in guardia la cameriera di prestare la massima attenzione: il nobile, infatti, è un uomo spietato e farebbe di tutto per metterla a tacere.

Jana sa benissimo di non avere difese contro il conto che esercita il suo potere nella tenuta incontrastato. Per questo motivo Curro, per proteggerla, è costretto ad intervenire. Il giovane ha capito che la cameriera è il bersaglio di Don Lorenzo e decide così di affrontare il suo patrigno fingendo di essere lui la persona che cerca, ovvero colui che lo ha visto amoreggiare con la baronessa. Il nobile, infatti, sta attuando la strategia per spedire in clinica la marchese e assumere il totale potere nella tenuta. Jana e Curro, però, rappresentano per lui gli unici ostacoli da superare per mettere in atto il suo piano!

La promessa anticipazioni: dove eravamo rimasti?

Nelle precedenti puntate, Lorenzo è ossessionato dal trovare la persona che lo ha visto mentre baciava Elisa. Se si venisse a sapere della relazione, il suo piano di spedire la marchesa in clinica e assumere il controllo della tenuta andrebbe in fumo.

Per questa ragione, il nobile dirà a Curro di avere l’intenzione di stanare il colpevole e di avere già dei sospetti. Di conseguenza, Curro metterà in guardia Jana dalle intenzioni del conte; la giovane lo rassicura del fatto che presterà la massima attenzione.











