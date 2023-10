La promessa/ Anticipazioni 18 ottobre 2023: Jana dice basta, Curro ci resta male

La promessa, anticipazioni puntata in onda il 18 ottobre 2023 su Canale 5

Le anticipazioni de La promessa, in onda oggi 18 ottobre, ci svelano che Jana continua a svolgere i suoi compiti a La Promessa. Curro non perde l’occasione di andarle incontro per cercare di scusarsi con lei dopo quanto accaduto. Il ragazzo vuole continuare a raccontarle i suoi problemi, si fida di lei, ma questa volta la domestica lo interrompe: lei è solo una cameriera e lui è un gentiluomo. Jana conosce il suo posto e non intende più oltrepassare quel limite. Curro prova a scusarsi, ma è troppo tardi. Jana si sente umiliata dal proprio fratello e prende sempre più le distanze da lui. Il giovane rimane senza parole: ha solo il suo sostegno e lui non vuole perderlo. La nostra protagonista non accetta più di essere umiliata in quel modo, ma lei continua a trattarlo con estrema e giustificata freddezza.

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 18 ottobre 2023: Vittorio e Matilde di nuovo complici

Successivamente, Jana si confida con María Fernández, come sempre. All’amica rivela di non sopportare più l’atteggiamento di Curro e trova molto difficile continuare la missione che l’ha portata a La Promessa…

La promessa, anticipazioni del 18 ottobre 2023: cosa succede oggi?

Le altre anticipazioni de La promessa di oggi ci dicono inoltre che Rómulo ringrazia Pía per quello che sta facendo per cercare di scoprire cosa tiene per sé Gregorio e la cosa colpisce l’ex maggiordomo. Nel frattempo, Jana continua a ricostruire l’aereo di Manuel nella speranza che il ragazzo possa ricordare tutto prima del suo matrimonio. Il problema è che il tempo continua a scorrere, e alla domestica resta davvero pochissimo. Intanto Jimena ha in mente un matrimonio in stile “campestre”, quindi cerca di accordarsi con Cruz e Mercedes sul da farsi, sui preparativi e in quale modo ripartire gli invitati. Quante persone vogliono alle nozze?

Terra amara/ Anticipazioni 18 ottobre 2023: Behice, il cerchio si stringe sempre di più

La promessa: dove eravamo rimasti?

Nelle puntate precedenti de La promessa, Curro scopre con amarezza che Lorenzo non è il suo vero padre. Confuso, il ragazzo ne parla con Jana, l’unica che può comprenderlo, ma i due vengono interrotti da Cruz che rimprovera suo nipote. La protagonista, sconsolata per l’umiliazione subita, si confida con Maria. Nel frattempo, i preparativi per il matrimonio di Jimena e Manuel incontrano qualche problema quando i rispettivi genitori si scontrano. Jana, invece, continua a riparare l’aereo di Manuel e deve farlo prima che lui si sposi. Pia ha un malore e viene prontamente soccorsa da Gregorio, che la invita a confidarsi con lei in merito al suo stato di salute. La confidenza tra i due aumenta.

Beautiful/ Anticipazioni 18 ottobre 2023: Finn alla ricerca di Steffy

© RIPRODUZIONE RISERVATA